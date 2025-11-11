Actualizado:
Millonarios hace cuentas: esto necesita para jugar la Copa Sudamericana del 2026
Hay chances de que Millonarios pueda ganar un boleto al torneo continental.
Uno de los grandes equipos del fútbol colombiano que no hará presencia en los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay es Millonarios, el equipo 'embajador' tuvo una floja campaña en este segundo semestre del año y ya no tiene chances de clasificar a la siguiente ronda de la competencia.
El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres quiere terminar de la manera más decorosa el torneo y obtener un triunfo en su visita al Estadio La Independencia de Tunja, duelo ante Boyacá Chicó por la última fecha de la liga que se llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre a partir de las 8:20 de la noche.
Millonarios todavía sueña con un boleto a Copa Sudamericana
Pese a la floja campaña que ha tenido el equipo ‘albiazul’ en este remate del año, Millonarios todavía tiene chances de obtener cupo a la siguiente Copa Sudamericana, esto, gracias a la Tabla de Reclasificación que junta los puntos obtenidos en la Liga BetPlay durante todo el 2025.
Sabiendo que la Conmebol otorga en total cuatro cupos a equipos colombianos para que participen en aquella competencia internacional, tres a los mejores ubicados en la Tabla de Reclasificación y uno más al campeón de la Copa BetPlay 2025, Millonarios hace cuentas.
El equipo ‘embajador’ tendrá que esperar hasta que se defina campeón de liga y copa
Sabiendo que ya no tiene chances de jugar los cuadrangulares y que no podrá sumar más puntos para la Tabla de Reclasificación, Millonarios deberá esperar si alguno de los equipos que lo superan en ese escalafón logra ser campeón y liberar un cupo a la Copa Sudamericana del 2026, pues el ganador de liga tendrá acceso a la siguiente Copa Libertadores.
Recordemos que Millonarios se ubica de momento en la séptima posición de la Tabla de Reclasificación con 70 puntos (mismos que Junior), lugar que actualmente no le da boleto a ninguna competencia internacional, sin embargo, el campeón de la Copa BetPlay, que ya tiene a Medellín en la final y está a la espera de saber el desenlace de la serie entre Nacional y América (va 4-1 a favor del ‘verdolaga’), liberaría otro cupo a la Copa Sudamericana del 2026.
En conclusión, Millonarios debe revisar constantemente la Tabla de Reclasificación y conocer quién quedara campeón tanto de liga como de copa, viendo de cerca lo que haga el Atlético Bucaramanga, que es el que podría poner en peligro su boleto a torneo internacional en 2026.
