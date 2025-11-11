Millonarios hace cuentas: esto necesita para jugar la Copa Sudamericana del 2026

El equipo ‘embajador’ tendrá que esperar hasta que se defina campeón de liga y copa

Sabiendo que ya no tiene chances de jugar los cuadrangulares y que no podrá sumar más puntos para la Tabla de Reclasificación, Millonarios deberá esperar si alguno de los equipos que lo superan en ese escalafón logra ser campeón y liberar un cupo a la Copa Sudamericana del 2026, pues el ganador de liga tendrá acceso a la siguiente Copa Libertadores.

Recordemos que Millonarios se ubica de momento en la séptima posición de la Tabla de Reclasificación con 70 puntos (mismos que Junior), lugar que actualmente no le da boleto a ninguna competencia internacional, sin embargo, el campeón de la Copa BetPlay, que ya tiene a Medellín en la final y está a la espera de saber el desenlace de la serie entre Nacional y América (va 4-1 a favor del ‘verdolaga’), liberaría otro cupo a la Copa Sudamericana del 2026.

En conclusión, Millonarios debe revisar constantemente la Tabla de Reclasificación y conocer quién quedara campeón tanto de liga como de copa, viendo de cerca lo que haga el Atlético Bucaramanga, que es el que podría poner en peligro su boleto a torneo internacional en 2026.