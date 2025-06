Millonarios hace revolcón en la portería: revelan el elegido para salir en julio

Sin embargo, más allá de la continuidad del guardameta guajiro, el panorama en el arco azul también contempla cambios importantes. La disputa por el puesto de segundo arquero ha sido un punto de análisis en el cuerpo técnico, y todo indica que la decisión ya está tomada. Según fuentes cercanas al club, David González apostará por darle continuidad a Diego Novoa como suplente de Montero, dejando sin espacio a Iván Arboleda.

Arboleda, quien llegó con la expectativa de pelear por un lugar en la titular, no logró consolidarse en el equipo. A pesar de su paso por clubes como Banfield de Argentina y Rayo Vallecano de España, el portero colombiano no encontró la regularidad esperada en su etapa con Millonarios. Su rendimiento en los entrenamientos y las pocas oportunidades en competencia no convencieron al cuerpo técnico, lo que sellaría su salida del equipo para el siguiente semestre.

Junto a Arboleda, otras dos salidas ya estarían prácticamente definidas en el plantel azul: Jader Valencia y Daniel Mnatila. Ambos jugadores, sin mucha participación en los últimos torneos, no continuarán en el club y buscarán nuevos rumbos a partir de julio. La directiva trabaja en agilizar las desvinculaciones con el objetivo de liberar cupos y salario para las nuevas incorporaciones que llegarán a reforzar zonas específicas.

El panorama en la portería, entonces, comienza a esclarecerse. Con Montero como líder indiscutido y Novoa como alternativa de confianza, Millonarios buscará mantener su fortaleza defensiva en un semestre donde la regularidad será clave para aspirar a un nuevo título. Mientras tanto, el club seguirá ajustando su nómina, buscando equilibrio entre experiencia, rendimiento y proyección, en una plantilla que pretende volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.