Millonarios hizo negociazo con Daniel Ruiz: la millonaria suma que recibirá

En un semestre negativo para Millonarios en la Liga BetPlay y en donde los problemas de disciplina se han vuelto cada vez más notorios, David González sufrió bajas sumamente sensibles que también pueden indicar el mal momento de la institución. Justamente, se les fue Falcao García y ahora, Daniel Ruiz que jugará por primera ocasión en Europa.

Después de su participación con el Santos de Brasil y su regreso a Millonarios en donde volvió a destacarse en el semestre pasado, los rumores que indicaban su salida a Europa se hicieron realidad. El extremo bogotano se convirtió en nuevo futbolista del CSKA de Moscú lo que será una oportunidad de oro para Ruiz en su futuro.

Vea también: Referente de Selección Colombia dejó Europa: firmó con equipo de México

Daniel Ruiz firmó un contrato en condición de préstamo por la temporada 2025/26, es decir, inicialmente estará por un año en Rusia con la necesidad de destacarse en su primer reto europeo en su carrera deportiva, y, probablemente, no será el único por su gran nivel que tuvo.

Afortunadamente para Millonarios, la salida de Daniel Ruiz representará un negociazo por el dineral que le entraría a la institución, especialmente si se cumplen algunos requisitos que fijó el elenco ‘Embajador' en el préstamo. De hecho, firmaron una opción de compra obligatoria en caso de que se den algunos objetivos.

EL DINERAL QUE LE ENTRARÁ A MILLONARIOS POR DANIEL RUIZ

Este viernes 15 de agosto, Daniel Ruiz fue presentado de manera oficial en el CSKA de Moscú. A sus 24 años, vivirá la primera experiencia de jugar en el ‘Viejo Continente’, y, así no sea en un rentado de mucho reconocimiento y tampoco podrá jugar competencias europeas por la sanción de la UEFA en conjuntos rusos, será un trampolín para pensar en firmar con un elenco más grande en el futuro.

Para Millonarios, la salida de Daniel Ruiz representará un dineral que ganará en caso de que el conjunto moscovita quiera activar la opción de compra que fijaron. Pues, de acuerdo con información de Felipe Sierra, el extremo jugará en calidad de cedido por toda la temporada en CSKA de Moscú por 500,000 euros. Sin embargo, hay una opción de compra de 1,5 millones de euros por el 80% de sus derechos deportivos.

Le puede interesar: Nacional confirmó el futuro de Marino Hinestroza y Dairon Asprilla

Millonarios también se avispó y selló una obligación si se cumplen los objetivos fijados. En ese caso, será más fácil que se active la opción de compra. Sin duda alguna, en un momento complejo, el dinero que entrará será esencial para armar un equipo más competitivo, que es uno de los problemas que tuvo el club, dado que no contó con flamantes nombres en el libro de pases.

LA OTRA SUMA DE DINERO QUE ENTRARÍA A MILLONARIOS

Además de los 500,000 euros y de los 1,5 millones si se da la opción de compra, aparece un nuevo aliciente para Millonarios con el porcentaje que mantendría de los derechos deportivos de Daniel Ruiz. El elenco de Moscú se quedaría con el 80%, mientras que los ‘Albiazules’ tendrían el 20%.

Lea también: Argentina le madruga al Mundial: Scaloni tiene listo 17 primeros convocados

En caso de que Daniel Ruiz se quede en el CSKA de Moscú, Millonarios recibiría sí o sí una nueva suma de dinero importante. Pues, con el 20% de los derechos deportivos que conservará, una futura venta representaría otra suma de dinero para la institución bogotana.