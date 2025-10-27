Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 13:35
Millonarios informa una nueva lesión de cara al final de temporada
Uno de los problemas más grandes de Millonarios en los últimos semestres ha sido el tema de las lesiones.
Millonarios resucitó en el clásico capitalino después de conseguir una dramática victoria en el minuto 90+7 con 10 hombres, los dirigidos por Hernán Torres se volvieron a meter de lleno en la pelea por meterse a los cuadrangulares semifinales. Un semestre muy complicado para los embajadores que además de una pobre estructuración se han visto afectados también por el tema de las lesiones y para estos últimos partidos clave suman una nueva baja.
Alex Castro se une al departamento médico
El extremo zurdo recién llegado al equipo se lesionó en el partido frente a Bucaramanga en la fecha antes del clásico cuando apenas iniciado el segundo tiempo tuvo que ser sustituido después de una disputa de balón. En un principio se pensó que podrían ser solo molestias pero al ver que el jugador no mejoraba se le realizaron las pruebas médicas necesarias que terminaron por confirmar la lesión.
Desde el equipo médico de Millonarios confirmaron que Alex Castro sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral de su pierna derecha que lo tendrá apartado de los terrenos de juego al menos para los últimos partidos de la fase de todos contra todos. La suerte del equipo azul con las lesiones no ha sido la mejor ya que justo cuando recupera un jugador se lesiona otro por lo que no logran contar con la plantilla completa.
Millonarios, el todo por el todo
Las últimas tres fechas serán cruciales para los embajadores que tendrán que jugársela toda en estos últimos partidos si aspira a seguir en competencia en la Liga Betplay, Millonarios enfrentará a Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó con la necesidad de sumar los 9 puntos restantes. En este momento el equipo es 13 con 21 puntos, a solo 3 del octavo.
Fuente
Antena 2