Millonarios informa una nueva lesión de cara al final de temporada

Alex Castro se une al departamento médico

El extremo zurdo recién llegado al equipo se lesionó en el partido frente a Bucaramanga en la fecha antes del clásico cuando apenas iniciado el segundo tiempo tuvo que ser sustituido después de una disputa de balón. En un principio se pensó que podrían ser solo molestias pero al ver que el jugador no mejoraba se le realizaron las pruebas médicas necesarias que terminaron por confirmar la lesión.

Desde el equipo médico de Millonarios confirmaron que Alex Castro sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral de su pierna derecha que lo tendrá apartado de los terrenos de juego al menos para los últimos partidos de la fase de todos contra todos. La suerte del equipo azul con las lesiones no ha sido la mejor ya que justo cuando recupera un jugador se lesiona otro por lo que no logran contar con la plantilla completa.