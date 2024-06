Para nadie es un secreto que Millonarios ya dio el golpe con el fichaje esperado y anhelado de Radamel Falcao García. El delantero ex Rayo Vallecano puso fin a su experiencia en Europa, y con el objetivo de cumplir su sueño de niño, confirmó el acuerdo con el que había llegado con Gustavo Serpa y firmó por seis meses con posibilidad de ampliarlo si clasifican a Copa Libertadores.

No solo Falcao pudo cumplir su sueño, sino que los hinchas celebran un ansiado fichaje que buscaban desde hace años, cuando se rumoreó que el delantero saldría de España. Pero, Millonarios no solo daría el golpe tras haber asegurado al samario, sino que quiere revolucionar más este segundo semestre. Carlos Antonio Vélez mencionó que, “en un par de días, si termina todo como va, dará otro golpe en el mercado de pases”.

Lo de Adrián Arregui, que tenía todo listo para llegar al club, dio un giro inesperado, y continuará en Alianza Lima. Sin embargo, los últimos movimientos que está haciendo Millonarios, podrían indicar que sí será un jugador extranjero el que aterrizará de la mano de Radamel Falcao García.

¿QUÉ PLAN TIENE MILLONARIOS PARA TRAER A UN JUGADOR EXTRANJERO?

Pues bien, Alberto Gamero, entre sus pedidos, exigió un extremo para el segundo semestre. Aunque todavía no hay confirmación de cuál sería ese nombre, todos los movimientos apuntan a que no será colombiano. Ya lo habían intentado con un volante de marca como Adrián Arregui que no llegará.

Según el reglamento de la competencia en la Liga BetPlay, cada club tiene derecho a tener cuatro jugadores extranjeros, tres en cancha. Millonarios por ahora tiene a Delvin Alfonzo, de Venezuela, Juan Pablo Vargas de Costa Rica, y por último, el argentino, Santiago Giordana. Los tres seguirían en la institución, lo que limitaría la posibilidad de contar con más foráneos. Solo podría llegar uno.

El plan que adoptó Millonarios es que, de acuerdo con el periodista, Mariano Olsen, el exjugador de Boyacá Chicó, Delvin Alfonzo iniciará el trámite para nacionalizarse como colombiano. Abas partes tienen el mismo interés, con el fin de que se libere un cupo de extranjeros. Con esto en mente, se podría pensar que el elenco albiazul estaría buscando más de un jugador internacional para este mercado. En próximos días, se dará más novedades sobre los nuevos fichajes.