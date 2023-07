"Millonarios juntó las monedas que más pudo": Casale y cómo Millonarios intentó convencer a Falcao

Antonio Casale reveló detalles de cómo Millonarios, a través de Gustavo Serpa, intentó convencer a Falcao de fichar para el segundo semestre de 2023. El jugador al final rechazó la propuesta que lanzó el conjunto 'embajador' a nivel salarial.

"Serpa les expuso el proyecto Millonarios, Falcao expuso su interés. En la noche habló con Lorelei, Lorelei le dijo que sí. Lorelei respondió algún mensaje por allí en redes sociales, y Millonarios quedó de enviarle ayer la propuesta económica. La propuesta económica que Falcao sabía que tenía que bajarse un poquito de lo que se gana actualmente en Rayo Vallecano, en donde además no es el club el que le paga a él, sino un benefactor del club", explicó en primera instancia Casale en entrevista con el Noticiero de La FM.

"La propuesta se verificó en la mañana [del jueves] entre los directivos de Millonarios. Para traer a un jugador de esos, que esté activo, que tenga trabajo, pues hay que juntar un poco de cosas: hizo una propuesta que incluía participación en la venta de camisetas, que incluía participación en las taquillas, que incluía patrocinios y demás, y juntaron las monedas que más pudieron".

Pese al esfuerzo, según Casale, Falcao dijo no, ya que la rebaja salarial que tendría que hacer respecto a lo que gana actualmente, era considerable. "Envían la propuesta al círculo de Radamel Falcao García y Radamel, inmediatamente, dice: 'Hombre, la verdad es que yo quisiera ir, pero me quedan dos años de carrera y bajarme tanto no es prudente'. Conclusión: se comunican las dos partes; hicieron lo máximo posible y fue imposible llegar a un acuerdo".

De acuerdo al director del programa En La Jugada de RCN Radio, a Falcao le llamaba la atención el proyecto Millonarios, al tiempo que al club 'embajador' le interesaba dar un golpe de opinión incorporando a uno de los mejores jugadores colombianos de toda la historia.

"Es un aterrizaje de barriga para el mercado colombiano. A la pregunta de por qué no vienen grandes estrellas, pues la respuesta es que nuestro mercado no da para eso", explicó Antonio Casale acerca de cómo dio por cerrada la posibilidad de convencer al 'Tigre'.