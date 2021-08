Millonarios: la decisión con Fernando Uribe pensando en el clásico ante Santa Fe

Millonarios venció a Once Caldas en la tercera fecha de la Liga Betplay donde alcanzó el puntaje perfecto que le da el liderato compartido con Atlético Bucaramanga. No obstante, no todo es felicidad en el equipo de Alberto Gamero.

En el compromiso ante el cuadro de Once Caldas, el delantero Fernando Uribe sufrió un golpe en el talón de Aquiles que le impidió terminar el partido en el estadio Palogrande. Luego de ser sustituido, las cámaras captaron al delantero con una bolsa de hielo, pues al parecer la lesión lucía de gravedad.

El periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, indicó a través de sus redes sociales que en Millonarios “le van a dar descanso hoy y mañana lo valoran” para conocer el estado de la molestia. Hay que decir que pensando en el clásico de la fecha 4 de la Liga Betplay ante Independiente Santa Fe, “es posible que por precaución no juegue el miércoles ante Alianza por Copa Betplay”.

Sin embargo, esta decisión la tomará Alberto Gamero, teniendo en cuenta que su equipo se ha reducido por las salidas de Cristian el ‘chicho’ Arango a la MLS, Juan Camilo Salazar a Águilas Doradas, Freddy Guarín como agente libre y la lesión de Emerson Rodríguez que durará cerca de dos meses inactivo.

Por el momento, Millonarios se centrará en el partido de este miércoles 4 de agosto donde se enfrentará en el estadio Daniel Villa Zapata por la tercera fase de la Copa Betplay.