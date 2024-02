Millonarios "le da golpe a América" previo al clásico por Liga BetPlay

De esta manera, solo los aficionados de Millonarios podrían ubicarse en las graderías del escenario. Por otro lado, los seguidores de América que adquirieron su boleta y pretenden asistir al estadio no podrán portar prendas alusivas al conjunto 'escarlata'.

Precio de las boletería para el partido Millonarios vs América

Lateral norte alta - $45.000

Lateral norte baja - $45.000

Lateral sur alta - $45.000

Lateral sur baja - $45.000

OCC lateral norte - $108.000

OCC lateral sur - $108.000

OCC general norte baja - $108.000

OCC general sur baja - $108.000

OCC central alta - $150.000

OCC central baja - $150.000

OCC PREF. norte alta - $137.000

OCC PRE. sur alta - $137.000

OR POPULAR norte baja - $58.000

OR POPULAR sur baja - $58.000

OR GENERAL norte baja - $58.000

OR GENERAL sur baja - $58.000

OR central alta - $108.000

OR central baja - $80.000

OR norte alta - $83.000

OR sur alta - $83.000

OR PREF norte alta - $83.000

OR PREF sur alta - $83.000