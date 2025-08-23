Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 13:27
¿Millonarios le dará ventajas a Junior?: dudas para la fecha 8 de Liga BetPlay
Millonarios recibe a Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay.
Millonarios pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025 al ser último de la Liga BetPlay con solo un punto, luego de un empate y cinco derrotas. Los malos resultados generaron la salida de David González del cargo de director técnico y la furia de la adición que se ha manifestado en diversas oportunidades.
Con el objetivo de mejorar el rendimiento, el equipo 'embajador' anunció a Hernán Torres como nuevo entrenador. A pesar de haber presentado a Torres, este no estará al frente del plantel este sábado en el compromiso contra Junior por la fecha 8.
Carlos Giraldo, que ha estado comandando el equipo sub 20 de Millonarios, estará como técnico encargado en un duelo en el que el club 'embajador' contará con algunos juveniles en su nómina,
Millonarios le dará ventaja a Junior
Teniendo en cuenta la lista de jugadores convocados, para muchos Millonarios le dará ventajas a Junior, ya que no tiene disponible a un lateral derecho con recorrido.
Ante las lesiones de Helibelton Palacios y Carlos Sarabia, la única alternativa de los embajadores es Samuel Martín, quien fue ascendido desde las divisiones menores para el segundo semestre de 2025.
Millonarios también tendrá en nómina a Sebastián del Castillo, Beckham Castro, Brayan Cuero, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y a Edwin Mosquera.
Convocados de Millonarios Vs Junior
Porteros: Guillermo De Amores y Diego Novoa
Defensas: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero
Mediocampistas
Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo y Álex Castro.
Delanteros
Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Edwin Mosquera.
Fuente
Antena 2