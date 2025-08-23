¿Millonarios le dará ventajas a Junior?: dudas para la fecha 8 de Liga BetPlay

Carlos Giraldo, que ha estado comandando el equipo sub 20 de Millonarios, estará como técnico encargado en un duelo en el que el club 'embajador' contará con algunos juveniles en su nómina,

Millonarios le dará ventaja a Junior

Teniendo en cuenta la lista de jugadores convocados, para muchos Millonarios le dará ventajas a Junior, ya que no tiene disponible a un lateral derecho con recorrido.

Ante las lesiones de Helibelton Palacios y Carlos Sarabia, la única alternativa de los embajadores es Samuel Martín, quien fue ascendido desde las divisiones menores para el segundo semestre de 2025.

Millonarios también tendrá en nómina a Sebastián del Castillo, Beckham Castro, Brayan Cuero, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y a Edwin Mosquera.