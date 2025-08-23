Cargando contenido

Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Millonarios vs Unión Magdalena - Liga Betplay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 13:27

¿Millonarios le dará ventajas a Junior?: dudas para la fecha 8 de Liga BetPlay

Millonarios recibe a Junior en la fecha 8 de la Liga BetPlay.

Millonarios pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025 al ser último de la Liga BetPlay con solo un punto, luego de un empate y cinco derrotas. Los malos resultados generaron la salida de David González del cargo de director técnico y la furia de la adición que se ha manifestado en diversas oportunidades.

Con el objetivo de mejorar el rendimiento, el equipo 'embajador' anunció a Hernán Torres como nuevo entrenador. A pesar de haber presentado a Torres, este no estará al frente del plantel este sábado en el compromiso contra Junior por la fecha 8.

 

Lea también
Image
Hernán Torres - Deportivo Cali

Primer problema confirmado para Hernán Torres en Millonarios: hay grave baja

Ver más

Carlos Giraldo, que ha estado comandando el equipo sub 20 de Millonarios, estará como técnico encargado en un duelo en el que el club 'embajador' contará con algunos juveniles en su nómina,

Millonarios le dará ventaja a Junior

Teniendo en cuenta la lista de jugadores convocados, para muchos Millonarios le dará ventajas a Junior, ya que no tiene disponible a un lateral derecho con recorrido.

Ante las lesiones de Helibelton Palacios y Carlos Sarabia, la única alternativa de los embajadores es Samuel Martín, quien fue ascendido desde las divisiones menores para el segundo semestre de 2025.

Millonarios también tendrá en nómina a Sebastián del Castillo, Beckham Castro, Brayan Cuero, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y a Edwin Mosquera.

Lea también
Image
Hernán Torres, técnico de Millonarios

Hernán Torres ilusiona a Millonarios: un dato indica que será campeón

Ver más

Convocados de Millonarios Vs Junior

Porteros: Guillermo De Amores y Diego Novoa

Defensas: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero

Mediocampistas
Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián del Castillo y Álex Castro.

Delanteros
Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Edwin Mosquera. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
Escudo del Junior de Barranquilla

Junior

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido