David González sigue complicando su futuro como técnico de Millonarios. Tras la derrota del cuadro embajador por 3-1 en su visita al Deportes Tolima, los rumores sobre el futuro del DT paisa en el cuadro embajador empieza a ser cada vez más complicado. Una vez que acabó el duelo ante los pijaos varios rumores han sonado sobre lo que puede pasar en el elenco embajador.

Uno de los principales cuestionamientos sobre el futuro del equipo bogotano están atados a la manera de gestionar la nómina en la casa azul. Para la directiva del equipo capitalino ya hay una fecha límite sobre lo que puede ser el futuro inmediato del técnico tras la acumulación de malos resultados.

Según las versiones de diferentes medios cercanos al equipo embajador, desde la directiva ya hay un plan a seguir para los partidos que vienen. La continuidad del DT antioqueño se podría definir en los próximos días luego del compromiso ante Unión Magdalena.

La información fue revelada por el periodista Guillermo Arango en la emisión de este lunes de 'En La Jugada' de La FM. El comunicador bogotano reveló que el club embajador ya tiene decidido que una derrota ante el onceno samario dará por terminado el ciclo de David al frente de Millonarios. El club no daría más chance al técnico si suma una nueva derrota en Liga.

Además, Arango también indicó que un empate podría también obligar al entrenador a terminar su ciclo, por lo que el objetivo es ganar o ganar. Inicialmente, la directiva ya tiene una lista de nombres para remplazar al DT en donde se prioriza un estratega colombiano o un nombre extranjero de experiencia.