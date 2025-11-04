Actualizado:
Millonarios liberaría cupo extranjero: Estos son los movimientos pensados
El equipo embajador piensa desde ya en lo que será el torneo de 2026.
En Millonarios ya se mueve el tablero de decisiones. Aunque el equipo aún tiene una posibilidades matemáticas de clasificar a los cuadrangulares, en el club son conscientes de que esa opción depende prácticamente de un milagro. Por eso, desde ya, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a trabajar en la reconstrucción del plantel para 2026.
El técnico Hernán Torres entregó su diagnóstico sobre el grupo actual, señalando las principales falencias y lo que considera necesario para la próxima campaña. A su vez, Édgar Moreno, quien aún no ha sido oficializado como director deportivo, adelanta tareas de análisis y proyección del nuevo proyecto azul.
Salidas y posibles fichajes en el horizonte azul
Según información, una de las prioridades en Millonarios es liberar cupos de extranjeros para poder incorporar hasta dos refuerzos foráneos en el mercado de enero. En esa lista de posibles salidas aparecen nombres importantes como Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio.
El defensor costarricense, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, ya fue notificado a través de su representante para buscar nuevo equipo. Millonarios espera recibir una compensación económica por su salida y aunque Vargas desea probar suerte en otra liga, ya existiría interés de clubes colombianos.
En cuanto a Sávio, su vínculo vence en junio de 2026, pero el club no descarta una cesión o terminación anticipada para liberar su cupo extranjero.
Por otro lado, el conjunto bogotano mantiene su interés en Facundo Boné, volante uruguayo del Deportivo Pasto que ha sido una de las figuras del campeonato. Además, se estudian perfiles de otros jugadores extranjeros para reforzar distintas posiciones, aunque por ahora no se ha definido en cuáles se enfocará la búsqueda.
Un cierre complicado
Millonarios atraviesa un cierre de año amargo, pero el objetivo en el club está claro, rearmar un equipo competitivo para volver a pelear por títulos en 2026. Con Torres ratificado en el cargo y la dirigencia alineada, el mercado de fichajes promete movimiento en El Campín.
