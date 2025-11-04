Millonarios liberaría cupo extranjero: Estos son los movimientos pensados

Salidas y posibles fichajes en el horizonte azul

Según información, una de las prioridades en Millonarios es liberar cupos de extranjeros para poder incorporar hasta dos refuerzos foráneos en el mercado de enero. En esa lista de posibles salidas aparecen nombres importantes como Juan Pablo Vargas y Bruno Sávio.

El defensor costarricense, que tiene contrato hasta diciembre de 2026, ya fue notificado a través de su representante para buscar nuevo equipo. Millonarios espera recibir una compensación económica por su salida y aunque Vargas desea probar suerte en otra liga, ya existiría interés de clubes colombianos.

En cuanto a Sávio, su vínculo vence en junio de 2026, pero el club no descarta una cesión o terminación anticipada para liberar su cupo extranjero.

Por otro lado, el conjunto bogotano mantiene su interés en Facundo Boné, volante uruguayo del Deportivo Pasto que ha sido una de las figuras del campeonato. Además, se estudian perfiles de otros jugadores extranjeros para reforzar distintas posiciones, aunque por ahora no se ha definido en cuáles se enfocará la búsqueda.

