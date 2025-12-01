Millonarios liberó otro cupo extranjero: Se llegó a un acuerdo

Juan Pablo Vargas no es más jugador del embajador

El defensor central costarricense habría rescindido su contrato con Millonarios pensando en darle la oportunidad al equipo de tener un cupo más de extranjeros, ante la floja temporada que había tenido y las pocas ofertas de salida que le presentaban al conjunto embajador, el jugador habría decidido llegar a un acuerdo que los beneficiara a ambos, una salida acordada en la que Millonarios ganaría por quedar con su cupo y el jugador ganaría porque para él era más fácil encontrar club siendo jugador libre.

Juan Pablo Vargas fue uno de los jugadores más importantes para el equipo azul mientras estuvo Alberto Gamero al mando del equipo, llegó en 2019 y logró hacerse con un puesto y ser la pareja ideal junto a Andrés Llinás, una dupla que dio mucho de que hablar y que por mucho tiempo fue una sino la mejor dupla de centrales de la Liga BetPlay. Se despide de Millos con dos títulos, uno de Copa y una de Liga.