Millonarios lo hizo oficial: Carlos Darwin Quintero es nuevo jugador

La temporada deportiva 2025 llegó a su fin para Millonarios con decepcionantes eliminaciones y un rendimiento para el olvido que fue recalcado por parte de Hernán Torres, quien seguirá al mando del club para 2026 y desde ya comenzó a pensar en los futuros fichajes.

El equipo que quedó eliminado de todas las competencias en donde estuvo presente y dejó una imagen bastante negativa, por lo que para 2026 deberán replantear todo el proyecto, incluyendo la reestructuración de la respectiva plantilla de jugadores, la cual comenzó con un fichaje de lujo como lo fue el de Carlos Darwin Quintero.

Carlos Darwin es nuevo jugador de Millonarios

Durante el mando de David González el equipo dejó resultados bastante deplorables y bajo Hernán Torres la situación no mejoró, hecho que desconcertó a la mesa directiva, hinchas e incluso a los propios futbolistas, quienes no salieron satisfechos con la desastrosa campaña, tal como lo dio a conocer recientemente el propio capitán, Mackalister Silva.

Es por ello que para el 2026 el cuadro 'embajador' deberá comenzar a tomar medidas para conformar un equipo competitivo, en especial porque puede que llegue a disputar torneo internacional, razón por la que se necesita de jugadores de experiencia y goles como lo es Carlos Darwin Quintero, quien fue confirmado como nuevo jugador.