Vie, 14/11/2025 - 13:45
Millonarios lo hizo oficial: Carlos Darwin Quintero es nuevo jugador
Millonarios se empieza a reforzar para 2026 y ya presentó a Carlos Darwin Quintero como nuevo fichaje.
La temporada deportiva 2025 llegó a su fin para Millonarios con decepcionantes eliminaciones y un rendimiento para el olvido que fue recalcado por parte de Hernán Torres, quien seguirá al mando del club para 2026 y desde ya comenzó a pensar en los futuros fichajes.
El equipo que quedó eliminado de todas las competencias en donde estuvo presente y dejó una imagen bastante negativa, por lo que para 2026 deberán replantear todo el proyecto, incluyendo la reestructuración de la respectiva plantilla de jugadores, la cual comenzó con un fichaje de lujo como lo fue el de Carlos Darwin Quintero.
Carlos Darwin es nuevo jugador de Millonarios
Durante el mando de David González el equipo dejó resultados bastante deplorables y bajo Hernán Torres la situación no mejoró, hecho que desconcertó a la mesa directiva, hinchas e incluso a los propios futbolistas, quienes no salieron satisfechos con la desastrosa campaña, tal como lo dio a conocer recientemente el propio capitán, Mackalister Silva.
Es por ello que para el 2026 el cuadro 'embajador' deberá comenzar a tomar medidas para conformar un equipo competitivo, en especial porque puede que llegue a disputar torneo internacional, razón por la que se necesita de jugadores de experiencia y goles como lo es Carlos Darwin Quintero, quien fue confirmado como nuevo jugador.
El delantero de 38 años, tras los problemas económicos que hubo con Deportivo Pereira, rescindió de su contrato y salió como agente libre, oportunidad perfecta para Millonarios, el cual le ganó la puja a varios equipos que estaban detrás de él como Santa Fe y lo presentó de manera oficial el 14 de noviembre.
Hernán Torres habló de los posibles fichajes de Millonarios
El entrenador tolimense de 64 años, que llegó este semestre al conjunto ‘albiazul’ en reemplazo de David González, fue autocrítico y dejó claro que para el 2026 necesitan mejorar en todos los aspectos, agregando que es consciente del trabajo de las directivas por concretar nuevos refuerzos.
“Debemos mejorar todo, en lo futbolístico todo, queremos un equipo sólido, equilibrado, eso quiere este cuerpo técnico, yo no puedo entrar en aguas tibias, el grupo sabe que hay que mejorar todo, los que están y los que llegan. Soy testigo que los directivos están viendo nombres, se hace con tiempo para que puedan llegar a la pretemporada, hay un trabajo serio y consciente para la siguiente temporada, de eso doy fe, el equipo sale a vacaciones el próximo domingo y luego miraremos cuando regresan”.
