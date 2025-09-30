Millonarios lo lamenta; hay novedad con el regreso de David Mackalister Silva

Millonarios no vive su mejor momento en la presente Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país viene de sufrir una derrota por 2-0 en el clásico ante Nacional y complicó aún más sus aspiraciones por avanzar a los cuadrangulares.

El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres se ubica de momento en la casilla 15 del torneo con 14 puntos, a 5 unidades de Alianza de Valledupar, el conjunto que actualmente ocupa la octava posición del certamen.

