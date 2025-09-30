Actualizado:
Millonarios lo lamenta; hay novedad con el regreso de David Mackalister Silva
El centrocampista de 38 años no juega desde febrero de este 2025.
Millonarios no vive su mejor momento en la presente Liga BetPlay, el equipo azul de la capital del país viene de sufrir una derrota por 2-0 en el clásico ante Nacional y complicó aún más sus aspiraciones por avanzar a los cuadrangulares.
El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres se ubica de momento en la casilla 15 del torneo con 14 puntos, a 5 unidades de Alianza de Valledupar, el conjunto que actualmente ocupa la octava posición del certamen.
Mackalister Silva podría no volver a jugar este año con Millonarios
Mientras el equipo ‘embajador’ alista lo que será su próximo partido de Liga BetPlay (contra América de Cali en El Campín el martes 7 de octubre), una información relacionada con David Mackalister Silva ha dejado con zozobra a los hinchas azules.
Y es que de acuerdo con información del periodista Guillermo Arango de Antena 2, el mediocampista de 38 años sigue en proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en febrero de este año, asegurando que necesita unas tres semanas más para volver a las canchas.
Un tiempo donde se desarrollarían todos los demás partidos de la primera fase de la liga, quiere decir que, si Millonarios no logra avanzar a los cuadrangulares, Mackalister no volverá a jugar con Millonarios sino hasta el otro año.
¿Hasta cuándo tiene contra Mackalister con el ‘embajador’?
El referente del equipo ‘albiazul’, que recordemos se lesionó en febrero pasado justo cuando anotó un gol en un partido contra Llaneros, termina su vínculo con Millonarios en junio del 2026, así que el jugador podría tener revancha para el siguiente semestre, donde pueda aportar su talento al equipo desde la fecha 1 y quizás se pueda hablar de un posible retiro como profesional teniendo en cuenta su edad y el lastre de las lesiones que lo han venido aquejando.
