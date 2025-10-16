Millonarios lo ve lejos: milagrosas cuentas para clasificar a cuadrangulares

Una dura derrota contra el Deportivo Pereira deja a Millonarios al borde de una eliminación prematura que pone en evidencia el mal arranque que tuvieron en este segundo semestre con David González en las primeras fechas y, posteriormente con Hernán Torres en la dirección técnica.

Vea también: Carlos Antonio pidió a figura de Colombia sub 20 para el Mundial 2026

Con 17 unidades, y con el primer clasificado que selló su paso a los cuadrangulares, Millonarios tendría por lo menos sumar 13 puntos para alcanzar al Bucaramanga que tiene 30 puntos en estos momentos. La próxima fecha será crucial para poder, poco a poco, llegar a esa cifra de clasificación.

El equipo bogotano fue de más a menos en el Hernán Ramírez Villegas y se fue apagando con el empate de Yesus Cabrera. Luego llegó el segundo tanto de Gustavo Torres y en el complemento carecieron de concentración y de jugadas de gol, más allá del tardío descuento de Santiago Giordana.

Faltan quince puntos, y todavía hay opciones para Millonarios de lograr una clasificación. Sin embargo, para lograr el cometido necesitan que se den otros resultados y no dependen de ellos mismos. Hay varios clubes que tienen un puntaje similar al de los albiazules y ese es un principal problema.

LAS CUENTAS DE MILLONARIOS PARA SELLAR LA CLASIFICACIÓN PARA CUADRANGULARES

Con apenas 17 unidades, el panorama no se ve tan difícil en cuanto a la distancia del octavo, Santa Fe y de Millonarios que está en la casilla 15, dado que son solo tres puntos, es decir, una victoria no más. La victoria de Pereira le mete presión a los dirigidos por Hernán Torres en la pelea por clasificar, dado que los pereiranos le sacan un punto a los embajadores.

Quedan cinco partidos para terminar la fase regular, es decir, un total de quince unidades que podrían dejar a Millonarios con 32 puntos al final del torneo. En ese sentido, tendrán que ganar los cinco compromisos que les quedan para llegar a 32 puntos.

Le puede interesar: [Fotos] El balón oficial de la Europa League llegó a Colombia

Esos 32 serían determinantes para sellar el paso a los cuadrangulares. Otro camino podría ser ganar cuatro de los cinco y empatar otro para alcanzar los 30 puntos que pueden ser el umbral de clasificación de acuerdo con anteriores ediciones de la Liga BetPlay.

Sin embargo, hay otro problema. No solo es ganar los cinco compromisos, pues, también deben sumar de a tres con goleadas, dado que la diferencia goleadora es negativa de –5, mientras que Santa Fe, que es el octavo tiene +2 en ese componente. De hecho, cuando le estaban ganando al Pereira se ubicaron parcialmente en la casilla 11 por ese tema.

EL CALENDARIO QUE LE QUEDA A MILLONARIOS PARA TERMINAR LA LIGA BETPLAY

Además del tema de los puntos y de la diferencia goleadora negativa, Millonarios tiene dos partidos de local y tres de visitante que pueden ser determinantes en la clasificación.

Lea también: ¿Bolivia se quedaría sin repechaje para el Mundial? piden intervención de FIFA

A Millonarios le tocará jugar en condición de local ante Atlético Bucaramanga en la fecha 16 y contra Once Caldas en la jornada 18. Por su parte, de visitante tendrá que medirse con Santa Fe en la 17, Envigado en la 19 y Boyacá Chicó en la última fecha del torneo.

La Liga BetPlay es la única manera de clasificar a competencias internacionales tras la eliminación de la Copa BetPlay en manos de Envigado en los octavos de final. La tabla de reclasificación juega un papel crucial en esa necesidad de entrar a un torneo sudamericano.