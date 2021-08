Millonarios: los tres jugadores que inscribió en el cierre del mercado de pases

Millonarios fue animador en el cierre del mercado de pases para el segundo semestre del fútbol colombiano. El equipo azul era uno de los pocos grandes que no había anunciado caras nuevas hasta el momento, luego de haber perdido la final del semestre pasado ante el Deportes Tolima.

Vea también: Sin acuerdo con Cortuluá: Nacional no tendrá refuerzos para la Liga BetPlay-II

El nombre más atractivo por parte de Millonarios pensando en el remate de la temporada 2020 es el de Daniel Giraldo, mediocampista que jugó en Independiente Santa Fe y que fue uno de los mejores futbolistas del club cardenal durante el último tiempo. No hay duda que es uno de los fichajes más sonados de los últimos días.

A Giraldo se sumaron Breiner Paz y Felipe Banguero. El primero no había sido inscrito por parte del conjunto bogotano, ya que tenía posibilidades de transferirlo a otro club. Lo mismo pasó con el segundo, que no tuvo mayor participación en el primer semestre del año. Sin embargo, no se le encontró equipo y seguirá, seguramente, ligado a la disciplina de Alberto Gamero hasta final de año.

Le puede interesar: En duelo directo por el descenso, Huila y Quindío no se sacaron ventajas

Millonarios, luego de tres partidos disputados en la Liga Betplay, es líder de la tabla de posiciones con nueve puntos, los mismos del Atlético Bucaramanga. Este fin de semana enfrentará el clásico capitalino cuando se vea las caras con Independiente Santa Fe. El partido será el domingo 8 de agosto desde las 8:00 pm, hora colombiana.