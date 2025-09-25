Millonarios motiva a su hinchada: presentaron sorpresiva camiseta

Para nadie es un secreto que este semestre no arrancó de la mejor manera en Millonarios. Con David González no pudieron salir del fondo de la tabla y con Hernán Torres no salen de un bache irregular entre victorias y derrotas que han dejado al club en el ojo del huracán con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

La última esperanza que le queda a Millonarios es optar por el título de la Liga BetPlay 2025-II, dado que, no compite en torneos internacionales y que salió eliminado de la Copa BetPlay en manos de Envigado. El rentado local, sumado a la tabla de la reclasificación son las únicas posibilidades que tienen para sellar su entrada para la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

En medio de un semestre irregular, Millonarios tomó una decisión que ha dado de qué hablar en los aficionados que piden resultados. Sin embargo, el club sorprendió con el lanzamiento de la camiseta alternativa que llegó para quedarse en busca de dejar huella hacia una nueva generación bajo el eslogan de “la herencia embajadora”.

LA NUEVA CAMISA DE MILLONARIOS PARA AFRONTAR LA LIGA BETPLAY 2025-26

Millonarios necesita reaccionar sí o sí para poder sellar su paso a los cuadrangulares semifinales. Están a solo tres puntos de lograrlo y tendrán que demostrarlo nada más ni nada menos que contra Atlético Nacional en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.

Para ese partido en Medellín podrían utilizar la camiseta alternativa, un modelo diferente con colores claros con un suave tinte entre rosado y blanco que ya ha sido objetivo de varias reacciones por parte de los hinchas, que, más allá de la nueva indumentaria, exige a los directivos resultados.

En las redes sociales, Millonarios lanzó su nueva camisa alternativa acompañado del siguiente mensaje, “la pasión no cambia, el estilo sí. Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual”. La nueva prenda ya está en las tiendas oficiales del club albiazul y podrán ser adquiridas.