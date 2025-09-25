Millonarios motiva a su hinchada: presentaron sorpresiva camiseta
El equipo bogotano dio a conocer su nueva indumentaria para la temporada.
Para nadie es un secreto que este semestre no arrancó de la mejor manera en Millonarios. Con David González no pudieron salir del fondo de la tabla y con Hernán Torres no salen de un bache irregular entre victorias y derrotas que han dejado al club en el ojo del huracán con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.
La última esperanza que le queda a Millonarios es optar por el título de la Liga BetPlay 2025-II, dado que, no compite en torneos internacionales y que salió eliminado de la Copa BetPlay en manos de Envigado. El rentado local, sumado a la tabla de la reclasificación son las únicas posibilidades que tienen para sellar su entrada para la Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
En medio de un semestre irregular, Millonarios tomó una decisión que ha dado de qué hablar en los aficionados que piden resultados. Sin embargo, el club sorprendió con el lanzamiento de la camiseta alternativa que llegó para quedarse en busca de dejar huella hacia una nueva generación bajo el eslogan de “la herencia embajadora”.
LA NUEVA CAMISA DE MILLONARIOS PARA AFRONTAR LA LIGA BETPLAY 2025-26
Millonarios necesita reaccionar sí o sí para poder sellar su paso a los cuadrangulares semifinales. Están a solo tres puntos de lograrlo y tendrán que demostrarlo nada más ni nada menos que contra Atlético Nacional en la siguiente fecha de la Liga BetPlay.
Para ese partido en Medellín podrían utilizar la camiseta alternativa, un modelo diferente con colores claros con un suave tinte entre rosado y blanco que ya ha sido objetivo de varias reacciones por parte de los hinchas, que, más allá de la nueva indumentaria, exige a los directivos resultados.
En las redes sociales, Millonarios lanzó su nueva camisa alternativa acompañado del siguiente mensaje, “la pasión no cambia, el estilo sí. Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual”. La nueva prenda ya está en las tiendas oficiales del club albiazul y podrán ser adquiridas.
LA APUESTA DEL CLUB CON LA NUEVA CAMISETA DE MILLONARIOS
Aunque el lanzamiento llega en un momento complejo entre los aficionados y Millonarios, el club decidió oficializar la nueva camiseta con la apuesta de conectar por medio de las nuevas generaciones con la frase “herencia embajadora” para construir una nueva relación entre el presente y el futuro de la institución.
Los colores rosados transmiten ese orgullo de sentirse conectado con Millonarios y el blanco, la tradición albiazul del club. De hecho, Enrique Camacho afirmó en el lanzamiento cuál es el objetivo de esta nueva indumentaria, “Millonarios siempre ha representado tradición y grandeza, pero también innovación. Esta camiseta rosada marca un nuevo capítulo: refleja la pasión de los hinchas y su conexión con el futuro del club". Por su parte, el precio que se ve en las tiendas oficiales es de 299,950 pesos.