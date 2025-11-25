Millonarios muy cerca de cerrar su segundo fichaje

Un centrocampista que ya estaba sonando

En los últimos días el nombre de Mateo García se ha venido relacionando directamente con el equipo embajador pero se había informado que la propuesta no había logrado satisfacer completamente las expectativas del Once Caldas, dueño hasta el momento del pase del jugador, sin embargo reportan que Millonarios habría igualado la contraoferta del equipo de Manizales con tal de hacerse con el centrocampista lo antes posible.

El jugador ya había estado en la órbita del equipo azul, hace seis meses se intentó hacer el esfuerzo pero no se llegó a un acuerdo, pero todo parece indicar que este si será el momento. Mateo García es un mediocampista de ida y vuelta que este año ganó experiencia internacional y fue uno de los jugadores más importantes del Once en la gran campaña en Sudamericana. El jugador de 29 años ha tenido un amplio recorrido en el futbol colombiano, destacando su paso por Unión y claramente por el equipo de Manizales, si bien no marca muchos goles y no se destaca por ser un creador de juego nato, es un jugador con una entrega y un despliegue impresionante por lo que sería un fichaje que encajaría a la perfección en el sistema del equipo.