Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 10:09
Millonarios muy cerca de cerrar su segundo fichaje
El equipo embajador estaría a escasos detalles de poder hacerlo oficial.
Millonarios busca pasar página lo más rápido posible de lo que fue este 2025, con un primer semestre prometedor que terminó con una dura eliminación en un clásico y un segundo semestre para el olvido firmando la peor campaña de los últimos años, el equipo embajador piensa en reforzar su plantilla en varias posiciones para retomar su lugar en la Liga BetPlay.
Tras la llegada de Carlos Darwin Quintero Millonarios estaría muy cerca de poder oficializar a su segundo fichaje.
Un centrocampista que ya estaba sonando
En los últimos días el nombre de Mateo García se ha venido relacionando directamente con el equipo embajador pero se había informado que la propuesta no había logrado satisfacer completamente las expectativas del Once Caldas, dueño hasta el momento del pase del jugador, sin embargo reportan que Millonarios habría igualado la contraoferta del equipo de Manizales con tal de hacerse con el centrocampista lo antes posible.
El jugador ya había estado en la órbita del equipo azul, hace seis meses se intentó hacer el esfuerzo pero no se llegó a un acuerdo, pero todo parece indicar que este si será el momento. Mateo García es un mediocampista de ida y vuelta que este año ganó experiencia internacional y fue uno de los jugadores más importantes del Once en la gran campaña en Sudamericana. El jugador de 29 años ha tenido un amplio recorrido en el futbol colombiano, destacando su paso por Unión y claramente por el equipo de Manizales, si bien no marca muchos goles y no se destaca por ser un creador de juego nato, es un jugador con una entrega y un despliegue impresionante por lo que sería un fichaje que encajaría a la perfección en el sistema del equipo.
🚨 Millonarios oficializó en las últimas horas una tercera oferta por Mateo García, que corresponde al porcentaje solicitado por Once Caldas en su contrapropuesta. El equipo de Manizales analiza valores. pic.twitter.com/4v9qQqbaP9— Julián Capera (@JulianCaperaB) November 25, 2025
Qué jugadores suenan para Millonarios
Además de Mateo García que realmente parece que llegará más pronto que tarde han sonado más nombres que se han estudiado en las oficinas del equipo, un par de extranjeros y varios de la liga colombiana. Entre los más sonados, ignorando el rumor de James porque es económicamente imposible, son los nombres de Andrey Estupiñan y Jeffry Zapata, dos extremos del futbol colombiano de Cali y Once Caldas respectivamente que están en carpeta pero pausados, a ellos le podemos sumar los nombres de Juan David Ríos, José Moya, Facundo Boné, Kevin Velasco o Rodrigo Ureña.
Todo parece indicar que será un mercado movido en las oficinas del azul y blanco y visto lo que fue el segundo semestre los hinchas piden que así sea.
Fuente
Antena 2