Millonarios no da tregua: así va la tabla de la reclasificación 2021

La tercera fecha de la Liga Betplay se encuentra en curso, a pesar que varios equipos ya disputaron sus respectivos compromisos, faltan por jugar Deportivo Pasto vs Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional, donde buscan una victoria que les permita no solo escalar en la tabla de posiciones, sino también en la reclasificación.

El equipo de la capital, Millonarios lidera ambas tablas. En la clasificación general tiene nueve unidades, mientras que en la reclasificación ha conseguido 50 puntos en 27 compromisos disputados a lo largo de la temporada.

El segundo en la reclasificación es el actual campeón del FPC, Deportes Tolima que lo escolta con 45 unidades. No obstante, la liga apenas está iniciando, por lo que los demás clubes como Junior, Nacional, Cali y América luchan por un cupo a un torneo internacional, ya sea la Copa Libertadores o Sudamericana.

Hay que recordar que el Deportes Tolima no está en juego, ya que por haber sido campeón su cupo libera.

TABLA DE POSICIONES RECLASIFICACIÓN DE LA LIGA BETPLAY:

1. Millonarios 50 pts

2. Deportes Tolima 45 pts

3. Junior 40 pts

4. Nacional 39 pts

5. Cali 38 pts

6. América 36 pts

7. La Equidad 36 pts

8. Santa Fe 34 pts