Millonarios no despega: revelan las preocupaciones que hay en el equipo

Millonarios ha tenido un irregular desempeño en el inicio de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2024 al ser décimo en la tabla de posiciones con 11 puntos, luego de tres victoria, dos empates y tres derrotas.

Adicionalmente, el rendimiento del conjunto 'embajador' no ha sido el mejor, teniendo en cuenta las nueve incorporaciones que sumó el plantel que dirige Alberto Gamero.

Antes de enfrentar a La Equidad el domingo 15 de septiembre en la fecha 10 de la Liga BetPlay en el estadio Metropolitano de Techo, el periodista Antonio Casale dio a conocer en el programa En La Jugada de RCN Radio las seis preocupaciones que tienen los directivos de Millonarios.

La primera inquietud tiene que ver con la dificultada para generar ingresos, ya que no ha podido jugar como local en el estadio El Campín por el desarrollo del Mundial femenino sub 20.

Por otro lado, en el corazón del cuadro 'embajador' hay preocupación por Radamel Falcao García, quien "no arranca" debido a las lesiones sufridas y a que solo ha anotado un gol.

En Millonarios también hay incomodidad por el lugar en la tabla de posiciones y la manera de jugar del equipo capitalino.

Finalmente, el equipo bogotano tiene preocupación por el entrenador Alberto Gamero y la actuación de los refuerzos, que no han demostrado lo que se esperaba.

