¿Millonarios no está eliminado? El milagro que necesita para clasificar
Las aspiraciones del equipo embajador cuelgan de un hilo, pero un milagro lo clasificaría.
Millonarios empató 0-0 contra Once Caldas en El Campín, en un partido gris, sin emociones y con una afición visiblemente molesta por el nivel del equipo. El conjunto azul quedó con 22 puntos tras la jornada 18, y aunque su presente futbolístico es preocupante, la eliminación aún no está confirmada.
Sí, el milagro todavía es posible. Aunque parezca una utopía, las matemáticas mantienen a Millonarios con una mínima esperanza de clasificar a los cuadrangulares, siempre y cuando logre ganar los dos partidos que le restan y una combinación de resultados se le dé de manera casi perfecta.
Millonarios, obligado a sumar seis puntos
El primer paso para soñar con el milagro es claro, ganar los dos partidos restantes, ambos como visitante. El equipo embajador enfrentará a Envigado y Boyacá Chicó, dos rivales que, si bien no atraviesan su mejor momento, son difíciles en sus plazas. Cabe recordar que Millonarios apenas ha conseguido una victoria fuera de casa en todo el torneo, ante Águilas Doradas.
Con esos seis puntos, el conjunto dirigido por Hernán Torres llegaría a 28 unidades, cifra que, con algo de suerte, podría alcanzarle para meterse entre los ocho mejores.
En la lucha por la octava casilla, la zona media de la tabla está apretada. Estos son los equipos que definirán si Millonarios puede seguir soñando:
• 7. Águilas Doradas: 27 pts
• 8. Alianza Valledupar: 26 pts
• 9. Santa Fe: 25 pts
• 10. Llaneros FC: 25 pts (un partido menos)
• 11. América de Cali: 23 pts (un partido menos)
• 12. Once Caldas: 23 pts
• 13. Millonarios: 22 pts
Los resultados que necesita Millonarios
Para que el milagro se concrete, además de ganar sus dos juegos, el embajador depende de una serie de resultados entre sus rivales directos:
• Águilas Doradas: debe perder ante Nacional y Tolima (quedaría con 27 pts).
• Alianza Valledupar: perder con Chicó y empatar con Santa Fe (27 pts).
• Santa Fe: no ganar ninguno de sus dos partidos (máximo 27 pts).
• Llaneros FC: sumar solo 2 puntos de 9 posibles (27 pts).
• América de Cali: no sumar más de 4 puntos en sus tres juegos restantes (27 pts).
• Once Caldas: no ganar más de uno de sus dos compromisos (27 pts).
Un cierre a puro milagro
Con este panorama, Millonarios necesita un cierre perfecto y una serie de resultados casi imposibles para avanzar a la fase semifinal. El margen de error es nulo y, aunque los números le den una mínima esperanza, la realidad futbolística del equipo parece decir otra cosa.
Aun así, en el fútbol colombiano todo puede pasar. Los hinchas mantienen una luz de fe, esperando que el azul bogotano logre lo impensado: clasificar con una de las combinaciones más improbables de la temporada.
