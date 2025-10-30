¿Millonarios no está eliminado? El milagro que necesita para clasificar

Los resultados que necesita Millonarios

Para que el milagro se concrete, además de ganar sus dos juegos, el embajador depende de una serie de resultados entre sus rivales directos:

• Águilas Doradas: debe perder ante Nacional y Tolima (quedaría con 27 pts).

• Alianza Valledupar: perder con Chicó y empatar con Santa Fe (27 pts).

• Santa Fe: no ganar ninguno de sus dos partidos (máximo 27 pts).

• Llaneros FC: sumar solo 2 puntos de 9 posibles (27 pts).

• América de Cali: no sumar más de 4 puntos en sus tres juegos restantes (27 pts).

• Once Caldas: no ganar más de uno de sus dos compromisos (27 pts).

Un cierre a puro milagro

Con este panorama, Millonarios necesita un cierre perfecto y una serie de resultados casi imposibles para avanzar a la fase semifinal. El margen de error es nulo y, aunque los números le den una mínima esperanza, la realidad futbolística del equipo parece decir otra cosa.

Aun así, en el fútbol colombiano todo puede pasar. Los hinchas mantienen una luz de fe, esperando que el azul bogotano logre lo impensado: clasificar con una de las combinaciones más improbables de la temporada.