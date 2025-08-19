Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 20:13
Millonarios no para de sufrir: se confirman dos nuevas bajas
Millonarios no podría contar con otros dos jugadores para la Liga BetPlay.
Millonarios tiene la obligación de empezar a retomar un camino ganador que le permita mantener el puesto como director técnico a David González y salir del fondo de la tabla de posiciones para pensar nuevamente en el primer objetivo del semestre que es clasificar a los cuadrangulares finales de la competencia.
Sin embargo en el recorrido se han venido presentando varios contratiempos como la delicada lesión de Andrés Llinás que lo dejará por fuera el resto del semestre y, en este momento, la convocatoria de dos jóvenes figuras a la Selección Colombia Sub 17, Criss Ángel Macías y Juan David Montaño.
Millonarios prestaría a dos de sus joyas a la Selección Colombia Sub 17
Millonarios no se encuentra pasando por su mejor momento en la competencia y la situación es bastante preocupante en varios ámbitos, en donde los hinchas decidieron no apoyar al equipo con un número bajo de abonos y asistencia al Estadio El Campín relacionado al mal momento deportivo por el que se encuentran pasando desde que se dio de baja a varias figuras importantes como Falcao, Montero y Daniel Cataño.
El equipo que dirige David González no se ha sabido reponer del duro golpe de las ausencias y sigue recibiendo bajas como la de Macías y Montaño, quienes fueron convocados por el director técnico Fredy Hurtado para el microciclo de trabajo de la Selección Colombia en donde los juveniles se concentrarán en Bogotá del 19 al 21 de agosto.
Este microciclo se hace de cara a los dos partidos amistosos que se llevarán a cabo frente a la Selección de Bolivia, en territorio boliviano, como preparación para la Copa Mundial Sub 17.
𝗖𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯-𝟭𝟳 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 – 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 😎✌️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 18, 2025
🔗https://t.co/BDVkHGa7KP#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/OrjTUXAFyv
¿Cuándo se jugará la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2025 y cuáles son los rivales de Colombia?
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 se disputará del 3 al 27 de noviembre en territorio qatarí y contará con un formato ampliado de 48 selecciones, siendo la primera edición con este número de participantes. La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo G, donde compartirá zona con rivales de gran nivel como Alemania, Corea del Norte y El Salvador. Este reto representa una gran oportunidad para los juveniles cafeteros, que buscarán avanzar en un certamen que promete ser muy competitivo, con el atractivo de enfrentar a una potencia mundial como Alemania en la fase de grupos.
