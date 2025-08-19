Millonarios no para de sufrir: se confirman dos nuevas bajas

Millonarios tiene la obligación de empezar a retomar un camino ganador que le permita mantener el puesto como director técnico a David González y salir del fondo de la tabla de posiciones para pensar nuevamente en el primer objetivo del semestre que es clasificar a los cuadrangulares finales de la competencia.

Sin embargo en el recorrido se han venido presentando varios contratiempos como la delicada lesión de Andrés Llinás que lo dejará por fuera el resto del semestre y, en este momento, la convocatoria de dos jóvenes figuras a la Selección Colombia Sub 17, Criss Ángel Macías y Juan David Montaño.

Millonarios prestaría a dos de sus joyas a la Selección Colombia Sub 17

Millonarios no se encuentra pasando por su mejor momento en la competencia y la situación es bastante preocupante en varios ámbitos, en donde los hinchas decidieron no apoyar al equipo con un número bajo de abonos y asistencia al Estadio El Campín relacionado al mal momento deportivo por el que se encuentran pasando desde que se dio de baja a varias figuras importantes como Falcao, Montero y Daniel Cataño.

El equipo que dirige David González no se ha sabido reponer del duro golpe de las ausencias y sigue recibiendo bajas como la de Macías y Montaño, quienes fueron convocados por el director técnico Fredy Hurtado para el microciclo de trabajo de la Selección Colombia en donde los juveniles se concentrarán en Bogotá del 19 al 21 de agosto.