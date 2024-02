Millonarios no puede terminar fechas tranquilo: nueva lesión de un titular

Queda más que claro que, fecha tras fecha, Alberto Gamero vive un calvario en Millonarios por el tema de los lesionados. No puede descansar de esto en ningún partido, dado que, tras el juego ante Patriotas, confirmaron otra baja para los próximos partidos.

Justo en el momento que Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño y David Mackalister Silva habían regresado a la actividad con el elenco albiazul, se confirmó otro lesionado, y como si fuera poco, uno que se ha convertido en fijo titular para Alberto Gamero. Se trata del defensor central o lateral izquierdo, Jorge Arias. Su polivalencia dentro del terreno de juego son vitales para el club, pero se dio la peor noticia para el futuro.

La zaga defensiva se ha derrumbado tras la lesión de Omar Bertel que se perderá lo que queda del primer semestre y gran parte del segundo también. Ahora, el gran calvario es Jorge Arias, quien sufrió una fuerte entrada de Andrés Alarcón justo después de que los patrióticos anotaran el único gol del juego.

Tras los exámenes correspondientes, Millonarios confirmó el parte médico de Jorge Arias. “Millonarios FC informa que el jugador Jorge Arias sufrió, en el partido pasado en Tunja, un esguince grado dos de cuello de pie derecho. Incapacidad según su evolución”, escribieron en la cuenta oficial de X.

Afortunadamente, no parece ser tan grave. Jorge Arias intentó seguir en el terreno de juego, pero finalmente pidió cambio. Alberto Gamero sabe que no podrá contar con el zaguero para el partido contra Once Caldas por la novena jornada de la Liga BetPlay, tampoco estaría contra La Equidad ni tampoco ante Jaguares de Córdoba. Serán tres fechas en las que no podrán contar con el ex Deportivo Cali.

Jorge Arias se suma a una gran lista de lesionados, en donde están Danovis Banguero, Omar Bertel, Andrés Llinás, Jáder Valencia, Luis Parees y Samuel Asprilla.