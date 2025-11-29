Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 17:50
Millonarios no quiere sorpresas; inició la pretemporada para 2026 con caras nuevas
El equipo 'embajador comenzó los entrenamientos bajo las órdenes de Hernán Torres.
Millonarios quiere sacudirse de los malos resultados registrados en la temporada 2025 y con anticipación dio inicio a los trabajos de pretemporada de cara a la campaña de 2026.
Bajo las órdenes de Hernán Torres, quien fue ratificado como director técnico del conjunto 'embajador', los integrantes del plantel de jugadores cumplieron con las respectivas pruebas médicas y arrancaron los entrenamientos en campo, juego de disfrutar de algunos días de vacaciones.
La gran novedad del primer día de trabajos fue la presencia de Carlos Darwin Quintero, quien fue confirmado como primer refuerzo de Millonarios para la temporada 2026.
Quintero cumplió con la primera sesión con el resto de sus nuevos compañeros, después de haber terminado su vínculo con Deportivo Pereira.
Por otro lado, los jugadores Bruno Sávio y Néiser Villarreal ya no hacen hacen parte de la nómina de Millonarios, teniendo en cuenta que se por terminado sus respectivos vínculos.
Millonarios espera más refuerzos
Mientras continúan los trabajos de pretemporada, en Millonarios se espera la contratación de más refuerzos para el nuevo año.
Según dio a conocer el propio Hernán Torres, se está en la búsqueda de un lateral izquierdo, un defensa central, un mediocampista de primera línea, dos interiores, un extremo y un delantero.
Fuente
Antena 2