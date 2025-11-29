Millonarios no quiere sorpresas; inició la pretemporada para 2026 con caras nuevas

Millonarios quiere sacudirse de los malos resultados registrados en la temporada 2025 y con anticipación dio inicio a los trabajos de pretemporada de cara a la campaña de 2026.

Bajo las órdenes de Hernán Torres, quien fue ratificado como director técnico del conjunto 'embajador', los integrantes del plantel de jugadores cumplieron con las respectivas pruebas médicas y arrancaron los entrenamientos en campo, juego de disfrutar de algunos días de vacaciones.