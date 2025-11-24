Millonarios no se reforzará en importante posición: ya hay decisión

Millonarios ya trabaja en su proyecto para la temporada 2026, después de no lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales del 2025 y quedar sin opciones de disputar el título.

Una de las primeras decisiones que se tomó en el conjunto 'embajador' fue la contratación de Ariel Michaloutsos como nuevo Director Deportivo.

Michaloutsos se suma al cuadro capitalino con una amplia experienica al haber sido director de Área de Captación y Visorías (Newell’s Old Boys 2017–2019), Secretario Técnico de Primera División (Newell’s Old Boys 2019), Director Deportivo (Newell’s Old Boys 2019–2022), Secretaría Técnica (River Plate 2022–2023) y Director de Área de Investigación Deportiva (River Plate 2023–2024).