Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 11:11
Millonarios no se reforzará en importante posición: ya hay decisión
El equipo 'embajador' se prepara para afrontar la temporada 2026.
Millonarios ya trabaja en su proyecto para la temporada 2026, después de no lograr la clasificación a los cuadrangulares semifinales del 2025 y quedar sin opciones de disputar el título.
Una de las primeras decisiones que se tomó en el conjunto 'embajador' fue la contratación de Ariel Michaloutsos como nuevo Director Deportivo.
Michaloutsos se suma al cuadro capitalino con una amplia experienica al haber sido director de Área de Captación y Visorías (Newell’s Old Boys 2017–2019), Secretario Técnico de Primera División (Newell’s Old Boys 2019), Director Deportivo (Newell’s Old Boys 2019–2022), Secretaría Técnica (River Plate 2022–2023) y Director de Área de Investigación Deportiva (River Plate 2023–2024).
Millonarios descarta reforzar posición
Este lunes 24 de noviembre se dio a conocer que una de las primeras decisiones en Millonarios para conformar el plantel de cara a la temporada 2026 está en la de no reforzar la posición de lateral derecho.
Según explicó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el cuadro 'embajador' se quedará con Samuel Martín, Carlos Sarabia y Sander Navarro como jugadores para ocupar la banda derecha.
De esta manera, se descarta la contratación de Mateo Puerta, zaguero de 28 años del registro de Águilas Doradas, que ha estado en carpeta de Millonarios y de otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano.
Carlos Darwin Quintero, primer refuerzo de Millonarios
Mientras se espera el regreso del plantel a los trabajos, Millonarios confirmó la contratación del experimentado delantero Carlos Darwin Quintero como primer refuerzo para la temporada 2026.
Quintero se sumó al conjunto 'embajador', luego de terminar su vínculo con Deportivo Pereira.
Se espera en próximos días los jugadores de Millonarios retomen los trabajos con las respectivas pruebas médicas y físicas para iniciar los entrenamientos de pretemporada bajo las órdenes de Hernán Torres.
Fuente
Antena 2