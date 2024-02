Millonarios no se rinde: insistirá por un refuerzo estelar para la Libertadores

El mercado de fichajes no se cierra para Millonarios, quien quiere seguir reforzando su plantel pensando especialmente en la Copa Libertadores como su principal objetivo para este 2024. Es por ello que insistirán en el regreso de Emerson Rivaldo Rodríguez, quien se formó en la cantera de la institución.

Si bien el jugador de 23 años hizo parte de la pretemporada del Inter Miami, donde se dio el lujo de compartir plantilla con Lionel Messi, no sería incluido para jugar en la MLS debido al límite de jugadores extranjeros. Los embajadores quieren aprovechar esta circunstancia para concretar su llegada.

Eso sí, la operación no sería sencilla, pues Rodríguez tiene una oferta para marcharse a préstamo al Rizespor de Turquía. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo entre estas partes, por lo que no se le cierran las puertas a Millonarios para traer a este jugador de vuelta.

De hecho, el periodista Julián Capera sostiene que el club hará un último intento en estos días para buscar que el nacido en Buenaventura llegue cedido para este 2024. No obstante, hay un equipo de Brasil que también estaría atento a su futuro.