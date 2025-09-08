Millonarios no tiene nada que temer tras expulsión: Iván Arboleda se sinceró

El clásico de la fecha 10 entre Millonarios e Independiente Santa Fe dejó un empate gris sin goles en una noche ideal para el cuadro albiazul que necesita enderezar el camino con la urgencia de conseguir unidades para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Además de todo, sobre los últimos minutos hubo una expulsión con la que se cerró el telón. Millonarios se quedó sin un jugador, un posible cambio, dado que se trataba de Iván Arboleda, quien esperó su momento en el banquillo sin ingresar. Para la siguiente fecha ante Deportivo Pasto, el guardameta no podrá estar como una opción.

Esa expulsión parece muy polémica, dado que no se sabe con exactitud qué dijo el portero tumaqueño para que le sacaran la tarjeta roja. Con cabeza fría, Iván Arboleda reveló lo que sucedió en esos últimos segundos del compromiso sobre la expulsión.

IVÁN ARBOLEDA: “NO HAY NADA QUE TEMER”

Sin duda alguna, no ha habido una resolución por parte del Comité Disciplinario para saber qué escribió el árbitro central sobre la reacción de Iván Arboleda que conllevó a la roja. Por esta razón, el arquero habló lo que se vivió en esos momentos calientes en donde no solo reaccionó Arboleda, sino Jorge Arias por un supuesto penal para Millonarios.

Iván Arboleda se sinceró y dejó claro que no habrá sanción porque “todo fue un malentendido con el cuarto árbitro, esperemos que se pueda aclarar. Saben que soy un poquito calentón, pero no con los árbitros. Nunca les falto al respeto. Por suerte, está captado por la cámara y no hay nada que temer”.

En ese sentido, habrá que esperar qué sucederá en los próximos días con una posible sanción para Iván Arboleda de cara a lo que viene en las jornadas que vienen de la Liga BetPlay. Si le llegan a penalizar al oriundo de Tumaco, Nariño, Millonarios se quedará sin el arquero suplente de Diego Novoa y deberá subir a un golero de las juveniles.

SU REGRESO A MILLONARIOS

Sin tener mucha cabida bajo las órdenes de David González, Iván Arboleda decidió rescindir su contrato con Millonarios. Luego llegó Hernán Torres que utilizó el libro de pases de jugadores libres para contratar al portero. “Estoy bien físicamente, el profe puede contar conmigo y trato de aportar el grupo desde donde me toque. Estos colores la verdad lo extrañaba”.

Iván Arboleda regresó a Millonarios en un momento de urgencia para el club en el que deben reaccionar para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales. El tumaqueño recibió el voto de confianza de Hernán Torres, pero el ibaguereño se volvió a decantar por Diego Novoa y no por Arboleda.