Millonarios oficializó nueva rescisión de contrato de un extranjero para 2026

Inició la nueva era de Millonarios en la Liga BetPlay pensando en el 2026. No fue el mejor semestre de la institución que tuvo a David González y a Hernán Torres como directores técnicos y que no pudieron levantar la campaña para sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Aunque pretenden salir de, por lo menos, dos de los extranjeros que tienen en la nómina, el club confió justamente en un extranjero para la dirección deportiva por la llegada de Ariel Michaloutsos que poco a poco ha venido aportando con la visión y el equipo que quiere ver en el 2026.

Por esta razón, ya se están moviendo con salidas y con la reducción de nómina que mencionó en la rueda de prensa de su presentación. Liberaron cupo de extranjero, pues, este jueves 27 de noviembre, confirmaron la rescisión de contrato del brasileño, Bruno Sávio.

MILLONARIOS TERMINÓ EL CONTRATO DE BRUNO SÁVIO

Como era de esperarse con las versiones que habían salido durante los últimos días, Millonarios estaba buscando la salida de jugadores extranjeros. Ya habían tenido contactos con el entorno de Santiago Giordana y con Bruno Sávio, este último, que no pudo tener protagonismo por lesiones.

La idea de salir de Bruno Sávio pasaba por la necesidad de liberar cupos de extranjero, y, además, se trata de un jugador que nunca pudo reemplazar a Daniel Cataño como se pretendía, dado que hizo parte de un trueque con el Bolívar de La Paz.

El brasileño nunca encontró la estabilidad y regularidad, teniendo en cuenta que las lesiones se convirtieron en su peor enemigo. A Bruno le quedaba un año de contrato, pues, terminaba a finales de junio de 2026 y la idea era cortar su vínculo antes de que iniciara el primer semestre.

Así las cosas, por medio de un comunicado, el club informó que, “Millonarios FC Informa que ha rescindido, de mutuo acuerdo, el contrato con el jugador Bruno Sávio. Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”.