Millonarios pendiente: revelación de Liga BetPlay hace guiños y se ofreció

Alberto Gamero, ratificado en Millonarios para el futuro solo tiene cabeza en estos momentos de seguir en busca de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Una victoria este domingo 3 de noviembre pondría a los albiazules de frente en la parte alta de la clasificación y aseguraría su entrada a la siguiente instancia.

Sin embargo, Millonarios también piensa en lo que puede ser el 2025, y los jugadores que podrían ser contratados en el futuro. Un proyecto con jugadores jóvenes entre canteranos que ha sacado Alberto Gamero al equipo profesional, como también con los fichajes, pues firmaron jugadores de mucha proyección como Juan José Ramírez, Jhon Emerson Córdoba, Kevin Palacios, entre otros.

Aunque todavía queda mucha tela por cortar y los embajadores viven el presente de la mejor manera antes de sellar la clasificación, hay jugadores que podrían llegar para el siguiente año y ya hay un futbolista que le hizo guiños al cuadro bogotano con las ganas de jugar en el club.

EL JUGADOR REVELACIÓN QUE NO OCULTÓ SU SUEÑO DE JUGAR EN MILLONARIOS

Fortaleza CEIF está en la busca de pelear por entrar a los ocho primeros en un mano a mano que ha tenido con Deportivo Pasto, justamente, rival de esta fecha 16 de Millonarios. En los atezados, hay un futbolista de mucha proyección, que, a sus 20 años, ya da de qué hablar en el certamen.

Se trata nada más y nada menos que de Nicolás Rodríguez. El volante marcó en el último juego contra Once Caldas. Una revelación de este segundo semestre que ya se está forjando con cinco goles y tres asistencias en 16 partidos disputados.

Nicolás Rodríguez no ocultó las ganas de cambiar de club a un equipo más grande y se ofreció a Millonarios. Cuando le preguntaron en qué equipo tradicional quisiera jugar, afirmó que, “por tradición familiar, me gustaría jugar en Millonarios, En mi familia, son muy amantes al club, por cumplirle el sueño al viejo, mi abuelito, me gustaría jugar en Millos”.

El ofrecimiento que reveló La Página Embajadora ya existe y en dado caso, Nicolás Rodríguez aceptaría sin pensarlo dos veces. Ya solo queda que Millonarios haga el movimiento para cumplir el sueño de la familia del volante.