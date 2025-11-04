Millonarios perdería un fichaje: dos ligas se adelantaron con oferta

A falta de dos partidos para finalizar la Liga BetPlay 2025-II, Millonarios ya piensa en lo que será su primer semestre del 2026 con la necesidad de revancha en medio de un torneo en el que nunca estuvo a la altura y que no pudo sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Los juegos que le restan ante Envigado y Boyacá Chicó, ambos en condición de visitante despedirán un año difícil. La urgencia será armar un equipo competitivo, algo que no pudieron hacer en el segundo semestre. Tendrán que armarse de la mejor manera y ya se le cayó un posible fichaje.

El cuadro albiazul había tanteado el territorio con Michael Barrios, extremo de Once Caldas. Los albos están dispuestos en renovar su respectivo contrato y esto acabaría con ilusiones de Millonarios en ficharlo. Entre los otros intereses del club dirigido por Hernán Torres aparece otro jugador como lo es Facundo Boné.

A MILLONARIOS SE LE CAERÍA EL FICHAJE DE FACUNDO BONÉ

Aunque se ha hablado mucho de lo que será el siguiente torneo en el 2026, Facundo Boné no llegaría a Millonarios, dado que cuenta con intereses de otros equipos que están a la expectativa en contratar al extremo uruguayo.

De acuerdo con información del periodista argentino, Mariano Olsen, Facundo Boné está evaluando propuestas, entre ellas, hay clubes de Perú y de Paraguay que siguen los pasos del extremo del Deportivo Pasto. El jugador termina su contrato en diciembre de 2025 y tendrá que buscar nuevos aires.

Su futuro podría estar en Colombia con otro equipo diferente al Pasto y al Tolima, en donde ya estuvo el charrúa. Pese a esto, Mariano Olsen también sostuvo que no recibió ofertas de la Liga BetPlay.

Los rumores indicaron que Facundo Boné estaba en el radar de Millonarios. Con lo último referenciado por Mariano Olsen, todos los caminos indican que el extremo no estaría en los planes de la Liga BetPlay, sino que será futbolista de un club extranjero. Su futuro podría estar en la liga de Perú y en la liga de Paraguay.

MILLONARIOS TENDRÁ QUE REVISAR CUPOS DE EXTRANJEROS PARA EL 2026

Pese a que lo de Facundo Boné parece no ir en buen camino y que el extremo no es del interés real de Millonarios, el primer paso para reforzarse de manera competitiva es revisar el tema de los cupos de extranjeros dentro de la institución, dado que, en este momento, el club llegó al límite reglamentario de futbolistas foráneos.

Para traer algún extranjero, Millonarios tiene cuatro jugadores extranjeros, línea por línea. En la portería está Guillermo De Amores, en la zaga defensiva está Juan Pablo Vargas, en el mediocampo, Bruno Sávio y en la delantera está Santiago Giordana. Habrá que esperar salidas de alguno de estos futbolistas para traer a otros representantes de otros países.