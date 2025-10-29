Actualizado:
Millonarios pescaría en río revuelto: Jugador del Pereira fue ofrecido
El conjunto embajador se aprovecharía de la situación y ficharía a un jugador del Pereira que fue ofrecido.
Millonarios atraviesa el final de la Liga BetPlay con la esperanza de lograr un cupo a los cuadrangulares semifinales, posición en la que no ha estado en todo el semestre. A pesar de hacer una campaña irregular, el equipo de Hernán Torres aún mantiene opciones matemáticas, pero no pierde el tiempo y ya piensa en su proyecto deportivo para la temporada 2026.
Juan David Ríos, opción en la mira de Hernán Torres
De acuerdo con información del periodista Julián Capera, el mediocampista Juan David Ríos habría sido ofrecido a Millonarios para el próximo año. El jugador, actualmente en el Deportivo Pereira, atraviesa un momento incierto debido a la crisis económica e institucional que vive el conjunto matecaña, lo que ha llevado a varios futbolistas a buscar nuevos destinos.
Hernán Torres conoce bien a Ríos, pues lo dirigió durante su etapa en Deportes Tolima, donde ambos fueron campeones en el primer semestre de 2021, precisamente venciendo a Millonarios en la final. El técnico tolimense vería con buenos ojos su llegada, ya que el equipo bogotano necesita reforzar la posición de volante de contención, una zona que ha mostrado falencias durante el actual torneo.
Millonarios planea su proyecto 2026
Mientras busca cerrar el semestre con una clasificación milagrosa, Millonarios también trabaja en su reestructuración de cara a 2026. El objetivo del club es volver a los primeros lugares del campeonato y competir nuevamente por el título. Con la posible llegada de jugadores de confianza para Torres, como Ríos, el conjunto azul espera construir una nómina más sólida y competitiva.
Por ahora, la oferta por Juan David Ríos está en especulación, pero todo apunta a que Millonarios podría “pescar” en el Pereira si la crisis del club risaraldense continúa y sus figuras quedan libres para negociar.
