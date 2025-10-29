Millonarios pescaría en río revuelto: Jugador del Pereira fue ofrecido

Juan David Ríos, opción en la mira de Hernán Torres

De acuerdo con información del periodista Julián Capera, el mediocampista Juan David Ríos habría sido ofrecido a Millonarios para el próximo año. El jugador, actualmente en el Deportivo Pereira, atraviesa un momento incierto debido a la crisis económica e institucional que vive el conjunto matecaña, lo que ha llevado a varios futbolistas a buscar nuevos destinos.

Hernán Torres conoce bien a Ríos, pues lo dirigió durante su etapa en Deportes Tolima, donde ambos fueron campeones en el primer semestre de 2021, precisamente venciendo a Millonarios en la final. El técnico tolimense vería con buenos ojos su llegada, ya que el equipo bogotano necesita reforzar la posición de volante de contención, una zona que ha mostrado falencias durante el actual torneo.