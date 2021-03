Millonarios pierde a su goleador: Fernando Uribe y un parte médico preocupante

Por otro lado, el artillero 'albiazul' dio la cara en rueda de prensa y explicó lo que le ocurrió en pleno partido. "La sensación, esperando obviamente el diagnóstico y algunos exámenes que toca hacer, es de un dolor fuerte. Una lástima porque estaba empezando el juego y sentía que estábamos bien, pero bueno, son situaciones físicas en el fútbol que pueden acontecer", declaró el delantero.

Sobre si había tenido un dolor entre la semana antes del partido o si había sido arriesgado para el juego, Uribe aclaró que estaba bien, pero lo que pasó se salió de las manos.

"La verdad no venía con ninguna molestia, no me había avisado el cuerpo como puede hacerlo en algunas ocasiones. Simplemente tuve un movimiento fuerte donde sentí inmediatamente el tirón; esperemos que los exámenes digan cuánto tiempo de baja estaré", concluyó.