Millonarios pone rumbo a la nueva era: Habrá cambios administrativos

Un nuevo modelo de negocio y nuevo director deportivo

La pésima temporada del equipo azul responde a una mala gestión desde arriba, en gran parte los dos técnicos que ha tenido el equipo este semestre han tenido muy poco para trabajar eso en consecuencia de una planificación con la que nadie puede estar satisfecho. Millonarios sufrió salidas de peso en el final del semestre pasado y los recambios no fueron ni de cerca comparables a los que salieron y además había y ha habido a lo largo de la temporada una plaga de lesiones que lastimosamente ha afectado a algunos de los mejores del equipo.

Para no repetir esta situación el equipo embajador decidió tener varios cambios de cara sobre todo a la planificación de la temporada, en primer lugar se va a cambiar el modelo de negocio, el equipo, dice, empezará a fichar jugadores consolidados que realmente generen un impacto inmediato, esto sin dejar de lado a los jóvenes que han sido uno de los grandes fuertes del equipo en los últimos años, jóvenes provenientes de las inferiores.

En segundo lugar habrá un nuevo director deportivo, el hombre será Edgar Moreno quien ya ha estado logado a la institución y fue uno de los que descubrió a jugadores como Óscar Cortés, Edgar Guerra, Carlos Andrés Gómez, Neiser Villarreal entre muchos otros, Moreno viene de las inferiores en donde hacía las veces de scout de talentos y pasará a ocupar la posición de Ricardo el Gato Pérez quien asumirá otro rol administrativo.

En tercer lugar el club recibirá una gran inversión que se usará en mejorar los recursos tecnológicos con vistas a lo deportivo, mejores herramientas para que el equipo esté cada vez más completo.

Si bien toda esta información resulta ser muy prometedora, hasta que el club no de un parte oficial no se puede dar esto como un hecho, sin embargo, todo parece indicar que Millonarios si renovará su gestión administrativa.