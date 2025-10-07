Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 13:52
Millonarios pone rumbo a la nueva era: Habrá cambios administrativos
Se vienen cambios desde la dirección del conjunto embajador con vistas al futuro del equipo.
El semestre de Millonarios ha sido realmente malo y los directivos son los más apuntados al respecto, una mala planificación del equipo, muchas salidas pocas llegadas y pocas ideas para arreglar la situación del equipo dejaron a la hinchada embajadora realmente molesta con sus dirigentes, tanto Serpa como Camacho y desde la protesta de los zapatos se han visto en todos los partidos vallas y pancartas pidiendo cambios.
Pues todo parece indicar que las suplicas fueron escuchadas y apuntan a que Millonarios tenga cambios administrativos muy pronto pensando en la gestión de la próxima temporada.
Un nuevo modelo de negocio y nuevo director deportivo
La pésima temporada del equipo azul responde a una mala gestión desde arriba, en gran parte los dos técnicos que ha tenido el equipo este semestre han tenido muy poco para trabajar eso en consecuencia de una planificación con la que nadie puede estar satisfecho. Millonarios sufrió salidas de peso en el final del semestre pasado y los recambios no fueron ni de cerca comparables a los que salieron y además había y ha habido a lo largo de la temporada una plaga de lesiones que lastimosamente ha afectado a algunos de los mejores del equipo.
Para no repetir esta situación el equipo embajador decidió tener varios cambios de cara sobre todo a la planificación de la temporada, en primer lugar se va a cambiar el modelo de negocio, el equipo, dice, empezará a fichar jugadores consolidados que realmente generen un impacto inmediato, esto sin dejar de lado a los jóvenes que han sido uno de los grandes fuertes del equipo en los últimos años, jóvenes provenientes de las inferiores.
En segundo lugar habrá un nuevo director deportivo, el hombre será Edgar Moreno quien ya ha estado logado a la institución y fue uno de los que descubrió a jugadores como Óscar Cortés, Edgar Guerra, Carlos Andrés Gómez, Neiser Villarreal entre muchos otros, Moreno viene de las inferiores en donde hacía las veces de scout de talentos y pasará a ocupar la posición de Ricardo el Gato Pérez quien asumirá otro rol administrativo.
En tercer lugar el club recibirá una gran inversión que se usará en mejorar los recursos tecnológicos con vistas a lo deportivo, mejores herramientas para que el equipo esté cada vez más completo.
Si bien toda esta información resulta ser muy prometedora, hasta que el club no de un parte oficial no se puede dar esto como un hecho, sin embargo, todo parece indicar que Millonarios si renovará su gestión administrativa.
Por ahora a concentrarse en América
Por ahora Millonarios recibirá en el Campin al conjunto americano con la necesidad de conseguir tres puntos que le permitan seguir soñando con la clasificación a cuadrangulares, en caso de no conseguirlos la situación se pondría en estado crítico ya que el equipo prácticamente no puede perder puntos si aspira a clasificarse.
El partido se jugará hoy 7 de octubre a partir de las 7:30p.m.
Fuente
Antena 2