Millonarios prepararía revolcón en la dirección deportiva: hinchas celebrarían

Millonarios ha tenido un irregular rendimiento en el segundo semestre de 2025. Después de la salida de David González del cargo de director técnico, el tolimense Hernán Torres regresó a la institución 'embajadora' con el objetivo de mejorar la situación en la Liga BetPlay y además luchar por la Copa BetPlay.

Mientras en lo deportivo el equipo bogotano muestra algunas mejoría en la parte administrativa se estarían tomando importantes decisiones.