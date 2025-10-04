Actualizado:
Millonarios prepararía revolcón en la dirección deportiva: hinchas celebrarían
El equipo embajador tomaría importantes decisiones para su futuro.
Millonarios ha tenido un irregular rendimiento en el segundo semestre de 2025. Después de la salida de David González del cargo de director técnico, el tolimense Hernán Torres regresó a la institución 'embajadora' con el objetivo de mejorar la situación en la Liga BetPlay y además luchar por la Copa BetPlay.
Mientras en lo deportivo el equipo bogotano muestra algunas mejoría en la parte administrativa se estarían tomando importantes decisiones.
Millonarios tomará decisión en la dirección deportiva
En las últimas horas, Mariano Olsen dio a conocer que en Millonarios se está considerando incorporar al área de la dirección deportiva a Édgar Moreno.
La vinculación de Moreno no se aclaró si tendría que ver con una posible salida de Ricardo 'Gato' Pérez, quien se ha venido desempeñando como director deportivo de Millonarios desde 2024.
EDGAR MORENO suena fuerte en @MillosFCoficial para incorporarse a la dirección deportiva.— Mariano Olsen (@olsendeportes) October 4, 2025
Actual director de fútbol base y scouting, MORENO lleva 8 años en @MillosFCoficial y ha captado a Oscar Cortés, Carlos Gómez, NIco Arévalo y Neyser Villarreal, entre otros futbolistas. pic.twitter.com/qFS9No0Fpq
A pesar de su experiencia en otros clubes y en la Dimayor, la gestión de Pérez ha sido fuertemente criticada por la afición 'embajadora', ya que le cuestión la incorporación de algunos jugadores.
En el caso de Édgar Moreno, este ya ha estado vinculado a Millonarios desde hace ocho años en el fútbol base y en la labor de scouting de futbolistas.
A Moreno se le atribuye el descubrimiento de jugadores como Óscar Cortés, Carlos Andrés Gómez, Nicolás Arévalo y Néiser Villarreal.
