Millonarios: primeros tres candidatos para remplazar a David Gonzalez como técnico

Todo lo sucedido en la noche del miércoles 20 de agosto se convirtió en la confirmación de que el proyecto encabezado por el estratega antioqueño no encontró rumbo. La hinchada, que ha venido mostrando su inconformismo en las últimas fechas, vivió con frustración la caída en Bogotá y dejó sentir su malestar en las tribunas. La presión fue creciendo a tal punto que la dirigencia tomó la decisión apenas terminado el encuentro, apostando por un cambio inmediato para no hipotecar el semestre.

González dejó el club sin mayores sorpresas. Su llegada al banquillo azul estuvo acompañada de expectativas sobre la posibilidad de darle continuidad a un estilo propositivo y ofensivo, pero la realidad fue distinta. Millonarios mostró un equipo impreciso, con fallas defensivas notorias y sin claridad en el último cuarto de cancha. La falta de resultados, unida al flojo rendimiento colectivo, aceleró el desgaste de un proyecto que en ningún momento logró despegar.

Ahora la noticia de su salida toma fuerza en otro frente: el de su reemplazo. La directiva azul decidió relevar al técnico tras un arranque desastroso en el que solo logró 1 punto en los primeros seis partidos de la Liga, quedando último en la tabla de posiciones y sin margen de error para el resto del torneo. Consciente de que el equipo debe reaccionar de inmediato si pretende pelear por un lugar en las finales, la cúpula embajadora ya trabaja en la elección de un nuevo estratega.

En ese escenario, desde varios sectores de la prensa se mencionan tres nombres que podrían sentarse en el banquillo de Millonarios. Se trata de técnicos colombianos con pasado en el club y con suficiente experiencia para asumir un reto de alta exigencia. El primero es Jorge Luis Pinto, entrenador de recorrido internacional que ya dirigió a los azules hasta 2019, siendo recordado especialmente por su rigor táctico y su disciplina en el camerino. Su nombre genera expectativa por la seriedad que podría devolver al plantel.

Otro de los candidatos es Juan Carlos Osorio, quien en el pasado tuvo un breve paso por el cuadro embajador y que cuenta con una hoja de vida marcada por experiencias en el fútbol internacional. Su propuesta innovadora, aunque polémica en algunos sectores, lo mantiene vigente como una opción para revitalizar el proyecto deportivo. La duda, sin embargo, pasa por el nivel de respaldo que pueda tener entre directivos y aficionados tras sus últimos pasos por el fútbol colombiano y su ligadura a clubes como Nacional y América de Cali.

Hernán Torres, hombre de la casa y muy querido por la hinchada, quien ya supo llevar a Millonarios a la gloria en 2012 al conquistar la Liga tras 24 años de sequía, es el tercero en lista. Su regreso significaría apostar por un estratega que conoce las entrañas del club, que ha mostrado carácter en sus equipos y que podría reavivar el sentido de pertenencia en el camerino azul.