Millonarios quedaría sin NADA: la tabla de reclasificación, su peor enemigo

Nueva fecha para Millonarios que tenía que dar el golpe necesario para bajar a Atlético Bucaramanga del liderato compartido con Medellín y Junior, y, además, ir por las aspiraciones de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, algo que se ve cada vez más distante.

Una derrota en condición de local podía dejar a Millonarios con la eliminación a falta de 12 unidades para terminar el torneo. Por su parte, el empate que terminó durante los 90 minutos dejaba en peligro a los dirigidos por Hernán Torres en esa urgencia de clasificar para los cuadrangulares.

Entre otras cosas, la victoria iba a ser esencial para seguir en las posiciones de privilegio en la tabla de reclasificación que es el único camino que tienen los bogotanos para ir a un torneo internacional, ya sea una Copa Libertadores o una Sudamericana. Ambas se ven distantes, pero la Sudamericana todavía puede ser una realidad.

En ese sentido, el empate contra Bucaramanga dejó a Millonarios sin puestos de clasificación para torneos internacionales y tendrá que sumar de a tres ante Independiente Santa Fe en un clásico que puede definir varios aspectos para los dos clubes de Bogotá.

TABLA DE RECLASIFICACIÓN QUE COMPLICA A MILLONARIOS

Durante esta fecha 16 de la Liga BetPlay, los principales rivales directos de Millonarios sacaron adelante sus resultados. América de Cali, por ejemplo, superó con creces al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, mientras que Junior también sacó el partido a su favor.

Atlético Bucaramanga también sumó un punto en ese mano a mano con los embajadores en Bogotá y se acercan cada vez más a Millonarios en la reclasificación.

Y es que, Millonarios está en la séptima casilla con 65 unidades afuera de toda competición internacional. El último que tiene cupo a la Copa Libertadores es Atlético Nacional con 71 puntos. La distancia es de seis unidades.

Santa Fe ayuda un poco con la clasificación directa para la Copa Libertadores por el título, por lo cual, entrega plaza a Sudamericana al cuarto y a partir de ahí se cuenta al cuarto, quinto y sexto que tiene clasificación para la segunda competencia del continente.

En ese sentido, Millonarios necesita quedar por lo menos en la cuarta, quinta o sexta casilla para poder atender a la Copa Sudamericana en estos momentos que Santa Fe cede clasificación a un torneo internacional.

1. Medellín | 78 puntos

2. Atlético Nacional | 71 puntos

3. Santa Fe | 71 puntos

4. Tolima | 70 puntos

5. Junior | 69 puntos

6. América de Cali | 68 puntos

(Hasta aquí, los clasificados para las copas internacionales)

7. Millonarios | 65 puntos

8. Atlético Bucaramanga | 60 puntos

9. Once Caldas | 55 puntos