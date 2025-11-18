Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 20:40
Millonarios realizó una oferta por James Rodríguez
El conjunto embajador sigue en búsqueda de un fichaje top pensando en 2026.
Millonarios quiere pasar lo más rápido posible la página de este 2025 y para eso ya empieza a planificar el primer semestre de 2026, después de la contratación de Carlos Darwin Quintero, que pese a la edad es un gran fichaje para los embajadores, ya empiezan a sonar más nombres en el conjunto azul.
El primero de ellos es Mateo Garcia quien parece será nuevo jugador en cuestión de semanas, pero en este momento surgió un nombre que rompería el mercado de la Liga BetPlay, nada más y nada menos que James Rodriguez.
La oferta si llegó y la respuesta también...
La noticia sacudió al entorno del fútbol colombiano porque no se trató de una simple consulta, Millonarios presentó una propuesta seria, consciente del impacto deportivo, mediático y económico que tendría sumar a James Rodríguez. El club azul buscaba un golpe de autoridad para el proyecto 2026 y consideraba que el regreso del 10 sería un movimiento histórico para la Liga Betplay, comparable con los grandes fichajes que han revolucionado torneos sudamericanos en la última década.
Sin embargo, desde el círculo cercano del jugador informaron a Deportes RCN y Futbol RCN que la respuesta fue inmediata. Aunque valoraron el gesto de Millonarios y reconocieron que la oferta representaba una oportunidad única en el fútbol colombiano, James mantuvo su postura de continuar en ligas competitivas del exterior. El zurdo prioriza sostener su ritmo internacional, mantenerse en vitrinas de alto nivel y prolongar su carrera en escenarios donde considera que sigue teniendo mucho para aportar. Por ahora, su retorno al país no está en los planes.
A seguir buscando Millonarios
La propuesta de Millonarios fue real, fuerte y ambiciosa, pero el sueño del regreso de James Rodríguez deberá esperar. El jugador no contempla volver al fútbol colombiano en este momento y el club azul, pese al intento, tendrá que seguir buscando alternativas para reforzar su proyecto deportivo del 2026. Lo cierto es que la gestión demuestra las aspiraciones del Embajador de volver a lo más alto y de apostar por nombres capaces de transformar la liga.
Fuente
Antena 2