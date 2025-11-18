Millonarios realizó una oferta por James Rodríguez

Millonarios quiere pasar lo más rápido posible la página de este 2025 y para eso ya empieza a planificar el primer semestre de 2026, después de la contratación de Carlos Darwin Quintero, que pese a la edad es un gran fichaje para los embajadores, ya empiezan a sonar más nombres en el conjunto azul.

El primero de ellos es Mateo Garcia quien parece será nuevo jugador en cuestión de semanas, pero en este momento surgió un nombre que rompería el mercado de la Liga BetPlay, nada más y nada menos que James Rodriguez.