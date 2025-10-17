Millonarios recibe otra mala noticia: Dimayor sancionó a referente

Lo que está pasando en Millonarios durante la temporada 2025 simplemente no se puede explicar, siendo esta una de sus peores campañas en los últimos años, pintando a ser una sin títulos, salida de importantes jugadores y posible eliminación anticipada en la Liga BetPlay de clausura.

Con la salida de David González y la contratación de un referente como lo es Hernán Torres, estratega campeón con el club y de amplio recorrido deportivo, se esperaba que la situación pudiera cambiar, pero el tolimense sigue sin acomodarse en el equipo, los jugadores no responden a su idea de juego y se siguen sumando bajas en el departamento médico, aunque también por sanción, tal como ocurre con Danovis Banguero.

Danovis Banguero sancionado por Dimayor para la fecha 16 de la Liga BetPlay

Quedan solamente cinco partidos por disputarse en la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay, fechas definitivas para determinar a los ocho mejores de la competencia que jugarán los cuadrangulares finales y en donde Millonarios podría llegar a estar ya que todavía se encuentran en disputa 15 puntos.

Sin embargo, el cuadro 'embajador' tendrá un problema con respecto a una baja sensible en la zona defensiva, ya que la Dimayor sancionó a Danovis Banguero, lateral de 35 años que se perderá la fecha 16 de la Liga BetPlay tras acumulación de las 5 tarjetas amarillas.