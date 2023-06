"Lo están trabajando": máximo accionista de Millonarios y el 'interés' de River en Lliinás

Millonarios logró el título 16 de su historia en el FPC tras vencer a Atlético Nacional en la final de la Liga Betplay. Con la estrella bordada en el escudo embajador, varios rumores empezaron a sobrevolar el campamento del equipo azul en las últimas horas.

Aunque desde la casa embajadora se reveló que Óscar Vanegas, Luis Carlos Ruiz e Israel Alba serían las primeras bajas, parece que otros hombres podrían dejar el equipo bogotano.

Aunque se dio a conocer que Óscar Cortés tiene todo listo para llegar al Lens de Francia, sería otro de los referentes embajadores los que estaría en la lista de bajas para el elenco azul. Según la prensa, Andrés Llinás podría ser uno de los objetivos de River Plate.

Sin embargo, en el espacio 'Palabras Mayores' de Antena 2, Carlos Antonio Vélez hizo referencia a los rumores que situaban al central embajador entre uno de los objetivos del equipo dirigido por Martín Demichelis.

"Lo de Llinás a River que replicaron varios medios tradicionales no es más que un rumor de redes sociales. Yo hablé con el presidente Serpa y me dijo que hasta la fecha ellos no han recibido ninguna oferta. La idea es que el jugador pueda ir al fútbol alemán y lo están trabajando", apuntó Vélez, tras consultar con no de los máximos accionistas de Azul y Blanco.

Por ahora, el conjunto embajador se alista para lo que será su partido por la última fecha de la fase de grupos de la Sudamericana. Millonarios visitará a Defensa y Justicia buscando la clasificación directa a octavos de final.