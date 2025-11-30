Millonarios recibió buena noticia para el 2026

A pesar de quedar eliminado anticipadamente de la Liga BetPlay de 2025, Millonarios recibió en las últimas horas una buena noticia de cara a lo que será su actividad en la temporada 2026.

Y es que en las últimas horas se confirmó que por su posición en la tabla de la reclasificación, el equipo 'embajador' se quedó con uno de los cuatro cupos que tiene Colombia para disputar la Copa Conmebol Sudamericana el próximo año.

Millonarios se vio beneficiado del triunfo 2-0 de Atlético Bucaramanga sobre Fortaleza en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, ya que el equipo 'atezado' quedó sin posibilidades de alcanzar o superar al albiazul..