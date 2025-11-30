Actualizado:
Millonarios recibió buena noticia para el 2026
El equipo 'embajador' tendrá participación en torneo internacional.
A pesar de quedar eliminado anticipadamente de la Liga BetPlay de 2025, Millonarios recibió en las últimas horas una buena noticia de cara a lo que será su actividad en la temporada 2026.
Y es que en las últimas horas se confirmó que por su posición en la tabla de la reclasificación, el equipo 'embajador' se quedó con uno de los cuatro cupos que tiene Colombia para disputar la Copa Conmebol Sudamericana el próximo año.
Millonarios se vio beneficiado del triunfo 2-0 de Atlético Bucaramanga sobre Fortaleza en la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales, ya que el equipo 'atezado' quedó sin posibilidades de alcanzar o superar al albiazul..
Tabla de la reclasificación - Liga BetPlay 2025
1. Deportes Tolima - 92 puntos
2. Medellín - 88 puntos
3. Atlético Nacional - 85 puntos
4. Santa Fe - 83 puntos
5. América - 81 puntos
6. Junior - 78 puntos
7. Bucaramanga - 73 puntos
8. Millonarios - 73 puntos
9. Once Caldas - 63 puntos
10. Alianza - 58 puntos
11. Fortaleza - 58 puntos
Cupos para Copa Libertadores y Sudamericana
A pocas fechas para terminar la temporada 2025, los cupos de los equipos colombianos para la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana de 2026 están repartidos de la siguiente manera.
Independiente Santa Fe, por ser el campeón de la Liga BetPlay del primer semestre, tiene un lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores.
El campeón del segundo semestre obtendrá el mismo premio del conjunto cardenal, mientras que el primero y segundo mejor ubicados en la reclasificación disputarán las rondas previas.
Por otro lado, Medellín o Atlético Nacional clasificarán a la Copa Conmebol Sudamericana, ya que estos clubes jugarán la final de la Copa BetPlay.
Del mismo modo, América, Junior y Bucaramanga, ya tienen un lugar asegurado, por lo menos, en Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que todavía tienen opciones de ser campeón de Liga y conseguir el boleto a Copa Libertadores.
Millonarios garantizó su presencia en Copa Sudamericana.
