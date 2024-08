Millonarios recibió buena noticia tras lesión de Falcao: la razón

Afortunadamente para Alberto Gamero y Millonarios, el club consiguió regresar a los tres puntos después de haber perdido ante Atlético Nacional y Alianza FC por la sexta fecha en partido adelantado y por la tercera jornada. En la cuarta, superaron por la mínima diferencia al Deportes Tolima gracias a un gol de Andrés Llinás en los primeros minutos del compromiso.

Mantuvieron la ventaja en un encuentro que tuvo a Radamel Falcao García como inicialista y tuvo una oportunidad recibiendo un balón en el área, pero en su control y definición, no pudo encontrar espacio para celebrar su primer tanto con Millonarios. La zaga defensiva tolimense llegó primero y desactivó la acción de riesgo.

Sin embargo, el problema más grande y la preocupación fue nada más y nada menos que un choque cerca de la banda en la que Falcao cayó en el suelo, al parecer con todo el peso encima de su mano derecha. Aunque no se quejó por la acción y no demoró en ponerse de pie, en el segundo tiempo sorprendió su ausencia y la inclusión de Leonardo Castro sustituyendo a el ‘Tigre’.

En medio de la transmisión de Win Sports +, revelaron que la salida de Falcao García fue por una lesión en la mano, pero no entregaron mayores explicaciones. El sábado 3 de agosto, después de conocer la lesión preliminarmente, Millonarios envió un comunicando en donde hicieron saber la gravedad del golpe.

“Millonarios FC informa que Radamel Falcao García, en el partido de este viernes contra Deportes Tolima, sufrió una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha. Luego de realizarse las radiografías de diagnóstico se procedió con inmovilización por lo cual no se requiere intervención quirúrgica. Su incapacidad se determinará según su evolución”, decía el comunicado.

LA BUENA NOTICIA PARA MILLONARIOS TRAS LA LESIÓN

David Mackalister Silva afirmó en zona mixta que están esperando que no sea un tema largo de recuperación, y, que, si no se juega el partido ante América de Cali, tendría días para recuperarse. De hecho, el tema del estadio en la capital vallecaucana es un problema para el elenco local en la quinta fecha, que no ha podido adelantar ni cambiar de sede mientras cierran el Pascual Guerrero.

Según el periodista de Win Sports +, Alexis Rodríguez, la lesión no haría que Falcao García se pierda los próximos partidos. Pues, expresó que, “fue el escenario menos grave y todo apunta a que NO SE PIERDE NINGÚN PARTIDO porque el próximo juego ante América se va a aplazar, el de la fecha 6 (Nacional) ya lo jugó y ya estaría listo para el choque ante Águilas del 25 de agosto”. No obstante, habría que esperar el tiempo de recuperación y la decisión de la DIMAYOR sobre la fecha 5.