Millonarios recibió portazo de jugador de la Selección Colombia: “va contra mis principios”

Millonarios se empieza a preparar para disputar una nueva fase de la Liga BetPlay de la mano de David González, quien asumió el cargo como director desde principios de la temporada 2025 y, aunque el camino no ha sido fácil, ha llegado a consolidar a un equipo competitivo lleno de jóvenes figuras que sueñan con levantar un nuevo título para la escuadra ‘embajadora’.

El proyecto de Millonarios en los últimos años ha sido bastante destacable, obteniendo tres títulos bajo el mando de Alberto Gamero y con participaciones a nivel internacional. Sin embargo, hubiera podido llegar a ser más exitoso cuando intentaron fichar a un referente de Santa Fe y jugador de Selección Colombia como lo fue Juan Daniel Roa, quien ya dio su adiós a los terrenos de juego y dejó una contundente declaración de cuando el cuadro ‘embajador’ lo quiso contratar.

Le puede interesar: Paniagua no se guardó nada con Baldovino: esto piensa tras el triplete en el Sudamericano U17

Juan Daniel Roa le dio rotundo NO a Millonarios

El ex mediocampista bogotano se convirtió no solamente en uno de los mayores referentes de Santa Fe por la gran cantidad de títulos, goles y partidos jugados en los que estuvo presente, sino también por el cariño que le demostró al equipo dentro y fuera del terreno de juego, mostrándose como un hincha más del ‘león’.

Por un tiempo fue de los mejores mediocampistas que hubo en el fútbol colombiano, lo que lo llevó no solo a ser convocado en distintas ocasiones a la Selección Colombia, sino también a ser codiciado por varios equipos, entre ellos el propio Millonarios de Alberto Gamero, quien ofertó por Roa, pero inmediatamente recibieron una respuesta negativa, ya que esto “iba contra sus principios”.

“Si tuve las posibilidades de irme a otro equipo al que jamás me hubiera ido. En Millonarios me ofrecieron, pero yo les dije que la verdad no podía echarme la gente en contra, va en contra de mis principios y no lo voy a hacer, entonces por ende tengo que decirles que no, y eso que ya tenía oferta”.

En otras noticias: Ind. Santa Fe modelo 2025 tiene el equipo más "viejo" de su última década