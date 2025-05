Millonarios recibió portazo para cuadrangulares: DIMAYOR lo sentenció

Se vienen las últimas jornadas de la Liga BetPay 2025-I con la idea y confianza plena por parte de Millonarios de poder alcanzar el punto invisible si le ganan a Boyacá Chicó y dependiendo de Deportes Tolima y de Nacional que están hoy por hoy en las primeras posiciones de privilegio.

Para el cuadro albiazul, el primer objetivo ya estuvo definido con la clasificación de manera anticipada, pero sueñan con la ventaja deportiva que todavía es una realidad dentro de la institución. Los dirigidos por David González esperarán cómo se dan los resultados para esperar por confirmar su respectivo grupo, pero claramente, ya están mentalizados en luchar por el título.

Vea también: Liga Betplay al rojo vivo: probabilidades de cada equipo para ser campeón

Infortunadamente, Millonarios sufrió bastante con Álvaro Montero, dado que el guardameta vio una expulsión en el partido ante Once Caldas en Manizales que lo dejó en evidencia por una mala suerte. Provocaciones y una acción caldeada sobre el final que se prestó para la dura sanción por parte de la DIMAYOR que confirmó dos fechas de sanción para el arquero que será convocado para la Selección Colombia.

LA RESPUESTA QUE DIO LA DIMAYOR

Después de los hechos, la DIMAYOR no perdió tiempo y decidió sancionar a Álvaro Montero con dos fechas, una de ellas sería en los cuadrangulares. Sumado a lo anterior, el arquero guajiro deberá pagar también una fecha de suspensión por tarjetas amarillas, es decir, serán tres ausencias del portero titular en lo que resta de la Liga BetPlay.

Álvaro Montero todavía no entiende bien lo que sucedió en ese partido ante Once Caldas para que la DIMAYOR tomara esa decisión de sancionarlo, pero la realidad ya queda en un duro golpe tanto para el portero como para Millonarios. Afortunadamente, tarde o temprano, el ex Deportes Tolima se iba a perder partidos, y el cuadro embajador ya lo sabía.

Le puede interesar: Millonarios haría cinco fichajes para el segundo semestre: estas son las posiciones

Se vienen las Eliminatorias Sudamericanas y Álvaro encabezará la lista. Millonarios perderá de igual forma a Montero ante Boyacá Chicó por la sanción y en los cuadrangulares, tampoco podrá estar en las tres primeras fechas en donde pagará con las jornadas definitivas.

MILLONARIOS INTENTARON APELAR LA SANCIÓN

En medio de lo sucedido con el portero, Millonarios intentó apelar la sanción por parte del Comité Disciplinario. Las dos fechas de sanción es lo que el cuadro de David González trataba de corregir. Sin embargo, ya se pronunciaron desde el Comité, sentenciando el paso a seguir para Álvaro Montero y el club en los cuadrangulares.

Lea también: Millonarios confirmó oferta: Néiser Villarreal ya tomó una decisión

La idea era poder acudir al recurso de reposición, un proceso válido para Millonarios en estos casos. No obstante, dejaron claro que, “por lo anteriormente descrito el Comité Disciplinario del Campeonato, resuelva no reponer la decisión contenida en el artículo 6º de la Resolución No. 042 de 2025, por las razones expuestas en la presente providencia. Contra la presente decisión no procede recurso alguno”.

Así las cosas, todo seguirá como estaba planteado y Millonarios perdería a Álvaro Montero, ya sea por las sanciones o por la Selección Colombia. Duro golpe para el club que esperaba reducir la sanción a menos fechas.