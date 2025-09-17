Millonarios recibiría ayuda de Santa Fe en Liga BetPlay: es la última esperanza

Este segundo semestre le ha costado más de la cuenta a Millonarios. Inició con David González sin poder ganar. Reaccionó con la salida del antioqueño y con la llegada de Hernán Torres con el triunfo ante el Junior cuando recién habían cesado a González. Aunque ese partido no lo dirigió Hernán, arrancó un tiempo de ilusión.

Vea también: La FIFA sancionó a Deportivo Pereira

No duró mucho, pues, aunque clasificaron a los octavos de final de la Copa BetPlay y superaron a Águilas Doradas, llegaron las derrotas ante Envigado por Copa, el empate en el clásico con Santa Fe, victoria frente al Pasto y una goleada en contra ante Alianza Valledupar.

Para completar la mala semana, se quedaron sin Copa BetPlay con el empate sin goles ante Envigado que acabó con su participación en los octavos de final. Millonarios depositaba la confianza en esta copa para asegurar clasificación para la Copa Sudamericana, premio que entrega este título. Sin embargo, acá es donde entra Independiente Santa Fe como el salvador.

SANTA FE PODRÍA DARLE LA MANO A MILLONARIOS CON UN OBJETIVO PRINCIPAL

Uno de los grandes retos que tendrá de ahora en adelante Millonarios es poder conseguir gran cantidad de puntos para clasificar a competencias internacionales por medio de la tabla de la reclasificación. Sin Copa y sin título, es a lo único a lo que se encomiendan.

Le puede interesar: Hinchas de Nacional 'coquetean' con un DT para remplazar a Gandolfi

Gracias al título de la Liga BetPlay de Santa Fe en el primer tramo del 2025, el cuadro cardenal aseguró su clasificación para la fase de grupos de la Libertadores. Los cardenales son segundos en la reclasificación y esa posición los clasificaría para la competencia más importante de clubes a nivel internacional. En ese orden de ideas, Millonarios tendría ayudas de su acérrimo rival.

Y es que, detrás de Santa Fe (65 puntos en la reclasificación) aparece Deportes Tolima con 64 unidades. Los tolimenses están en una zona de Copa Sudamericana, pero, como Santa Fe ya está en Libertadores, los ‘pijaos’ ganarían esa plaza que, por ahora, Medellín como líder de la tabla acumulada y los santafereños como campeón ya estarían en la Copa internacional más importante.

En ese sentido, se corren las plazas a copas internacionales. A falta de conocer el campeón del segundo semestre que irá a la Libertadores, el cuarto, quinto y sexto de la reclasificación irán a la Sudamericana. Bajo ese panorama, Santa Fe cede un cupo a copa internacional por ser campeón.

Para la Sudamericana irían en este momento, Atlético Nacional (60 puntos), Junior (59 puntos) y Millonarios que es sexto con 58 puntos. En cualquier contexto en el que los primeros reclasificados no fueron campeones, los clasificados a copas serían el primero y segundo de la tabla anual irían a Libertadores, mientras que el tercero, cuarto y quinto a la Sudamericana.

Lea también: Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras sanción de Dimayor a Nacional

Bajo esas condiciones, Millonarios aparece en el sexto puesto que es el límite para acceder a la Copa Sudamericana. Detrás está América de Cali que poco ha sumado (55 puntos) y Bucaramanga con 50 puntos que sigue sumando y es el principal enemigo que puede dejar a los albiazules sin nada. No obstante, el título de Santa Fe le da la mano y ayuda un poco a los embajadores por un cupo más a copas.

Millonarios depende de sí mismo en esta lucha por ganar puntos para sellar el cupo a la Copa Sudamericana que es la última esperanza. Si Santa Fe sigue en la parte alta de la reclasificación, será esencial para que los embajadores alcancen el puntaje ideal para clasificar a Sudamericana, por lo menos. Ya después habrá que ver si le alcanza para la Libertadores en las primeras casillas o si es campeón, pero con el rendimiento actual, es una duda grande el poder levantar título.