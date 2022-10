Millonarios recuperó pieza clave para el final de la temporada

Millonarios comienza a ponerse al día en la Liga BetPlay este miércoles 19 de octubre cuando reciba en el estadio El Campín a Deportivo Pereira en partido que estaba aplazado de la fecha 16.

El equipo 'embajador' afronta el compromiso con el objetivo de volver al triunfo, teniendo en cuenta que no gana hace cinco compromisos, desde que superó el pasado 21 de septiembre a Junior de Barranquilla.

Otra misión del conjunto capitalino es la de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales, ya que se quedó estancado en 29 unidades y estaría a dos puntos de confirmar su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Para el encuentro contra Pereira el director técnico Alberto Gamero recuperó una pieza clave en el medio campo, que sin duda le ha hecho falta en los más recientes compromisos.

Se trata del volante de primer línea Larry Vásquez, quien regresó a una convocatoria oficial después de perderse seis partidos, ya que no juega desde el 11 de septiembre cuando Millonarios fue superado por Once Caldas.

Vásquez ha estado ausente por una molestia en la pelvis, la cual ha sido tratada por el departamento médico de Millonarios y el mismo Gamero había dado detalles del proceso.

"No hay un diagnóstico exacto de lo de Larry esa se la verdad. Él está haciendo una serie de trabajos y movimientos para ver cómo evoluciona y qué dolor siente en la pelvis. Nosotros esperamos que él vaya recuperándose poco a poco. Para el sábado no va a estar y ojalá que con las terapias y con la recuperación lo podamos tener en la final. Lo de Larry no es para enseguida. Se está trabando para que cuando entre lo haga sin dolor y no vaya a ser una lesión más grande en su carrera", dijo el estratega.

En las últimas semana, el volante retornó a los entrenamientos grupales en los que trabajó para retomar la condición física y estar bajo las órdenes de Gamero.