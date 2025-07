Millonarios reemplazaría a Falcao con un delantero del Medellín

Después de la salida de Radamel Falcao García, Millonarios ha empezado a mirar el horizonte en busca de fichajes para competir en el segundo semestre. Los albiazules, a diferencia de lo que fue el primer torneo, buscarán la manera de revolucionar el mercado y no demorarse en contrataciones como sí lo hicieron hace seis meses.

El primer ‘fichaje’ fue el regreso de Beckham David Castro al igual que Ramiro Brochero y Juan José Ramírez que volverían también a la institución. Se habló de Juan Fernando Quintero, pero todo parece que el antioqueño no seguirá ni siquiera en la Liga BetPlay después de dejar al América de Cali.

Vea también: Barcelona tiene un nuevo plan para fichar a Luis Díaz

Sumado a estos regresos, Mateo García de Once Caldas suena como el primer refuerzo en el mediocampo. Sus actuaciones con el conjunto de Manizales llaman la atención de David González que quiere contar con el volante. No será fácil, pues Junior también demostró el interés por Mateo.

Durante el primer semestre del 2025, quedó en evidencia que a Millonarios le hizo mucha falta un delantero de categoría, más allá de Radamel Falcao García que estuvo en las que pudo y fue el líder del torneo en el ataque. La lesión de Leonardo Castro pegó fuerte y el elenco embajador tuvo que utilizar la cantera con Luis Marimón y Neiser Villarreal en el frente de ataque.

Bajo este panorama, Millonarios estaría buscando a otro delantero que pueda apoyar a Leonardo Castro cuando se recupere y pelee la posición con el argentino, Santiago Giordana que, hasta ahora, seguirá en la institución. El elegido sería un subcampeón con el Medellín.

EL DELANTERO DEL MEDELLÍN QUE BUSCA MILLONARIOS

Sin tener que renovar a Falcao por su lamentable salida del equipo de sus amores, Millonarios priorizará en el mercado para intentar competir en el siguiente semestre. Mateo García no sería el único que llegaría, pues el elenco bogotano estaría buscando a Ménder García, delantero del Deportivo Independiente Medellín que no tuvo mucho protagonismo en las dos finales.

Ménder García es uno de los objetivos de Millonarios, además de que puede darle alternativas a David González. Puede jugar de ‘9’ o en las bandas como lo ha demostrado tanto en el Once Caldas y en el Deportivo Independiente Medellín. Por ahora, solo es una consulta por parte de la institución albiazul, no hay nada concreto.

Le puede interesar: Vélez la manda cambiada: razón por la que Montero no ha salido de Millonarios

Solo Medellín tendrá la última decisión en una posible salida de Ménder García. El delantero ‘Poderoso’ podría llegar como agente libre, pues acaba contrato con el equipo antioqueño. Sin embargo, Alejandro Restrepo espera definir si cuenta con el delantero tumaqueño de 26 años.

EL OTRO EQUIPO QUE LO QUIERE: ES DEL EXTERIOR

Así como con Mateo García, en el caso de Ménder García, Millonarios no está solo en la competencia para fichar al delantero ex Once Caldas y actualmente en el Medellín. De acuerdo con el medio La Unión de Argentina, hay un equipo de la Primera División que despertó interés en los goles de Ménder para ficharlo en este semestre.

Lea también: Alberto Gamero podría salir del Deportivo Cali: revelan nuevo problema

Se trata nada más ni nada menos que del Banfield. El ‘Taladro’ preguntó por Ménder García para ver las condiciones para intentar ficharlo. Los 38 goles del delantero oriundo de Tumaco, Nariño generó interés en el elenco argentino que podría aprovechar su posible salida del Medellín.

No obstante, cuenta con un mal registro durante este primer semestre del 2025. Apenas sumó 14 partidos, no hizo parte de las finales y no marcó goles ni tampoco dio asistencias a lo largo de los primeros seis meses. Millonarios y Banfield estarían buscando al delantero del Medellín para este segundo torneo.