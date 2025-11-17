Millonarios: revelan los 7 fichajes que buscan para la temporada 2026

Otros jugadores que han sonado para llegar a Millonarios

Rumores también indican que otro jugador del Once Caldas podría llegar al conjunto ‘albiazul’, se trata del extremo izquierdo Jefry Zapata, jugador antioqueño de 25 años que tiene contrato con el equipo de Manizales hasta junio de 2027 y que aportó 7 goles en la reciente Liga BetPlay.

Por otro lado, suena como posibilidad la chance de que el delantero Andrey Estupiñán llegue a Millonarios tras su paso por el Deportivo Cali, conjunto con el que no ha llegado a una renovación y podría llegar a las órdenes de Hernán Torres como agente libre, futbolista de 31 años que también se habría ofrecido al club y que marcó 6 goles en la reciente edición de la Liga BetPlay.

De momento no se han escuchado más nombres ligados a Millonarios, sin embargo, con la información de las posiciones que se buscan reforzar, será cuestión de tiempo para ir conociendo los posibles fichajes.