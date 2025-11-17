Actualizado:
Lun, 17/11/2025 - 22:01
Millonarios: revelan los 7 fichajes que buscan para la temporada 2026
El técnico Hernán Torres sabe que el equipo necesita refuerzos en varias zonas de la cancha.
Millonarios es uno de los equipos que no pudo avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, conjunto azul de la capital del país que tuvo un 2025 protagonizado por las críticas, donde el flojo rendimiento y los fichajes no tuvieron contentos a sus hinchas.
El equipo dirigido por el técnico Hernán Torres, quien llegó en agosto pasado en reemplazo de David González, dejó claro que las directivas ya se van moviendo en el mercado de fichajes buscando refuerzos para lo que será la siguiente temporada.
Lea también: Revolcón en Ranking FIFA; revelan los 12 equipos cabezas de serie en el Mundial
En otras noticias: Millonarios y sus planes en el próximo mercado de fichajes
Los 7 refuerzos que tendría Millonarios para el 2026
De acuerdo con información del periodista Guillermo Arango de RCN Radio, el equipo ‘embajador’ tiene en su lista de fichajes dos volantes de primera línea, dos extremos, un centro delantero, un defensor central y quizás un lateral por izquierda.
Un total de siete fichajes que marcarían la renovación que se busca en la plantilla de Millonarios, conjunto que recordemos ha enviado oferta por el mediocampista del Once Caldas, Mateo García, y que también recibió información del jugador del Deportivo Pereira, Juan David Ríos, quien se habría ofrecido a llegar al club en 2026.
Otros jugadores que han sonado para llegar a Millonarios
Rumores también indican que otro jugador del Once Caldas podría llegar al conjunto ‘albiazul’, se trata del extremo izquierdo Jefry Zapata, jugador antioqueño de 25 años que tiene contrato con el equipo de Manizales hasta junio de 2027 y que aportó 7 goles en la reciente Liga BetPlay.
Por otro lado, suena como posibilidad la chance de que el delantero Andrey Estupiñán llegue a Millonarios tras su paso por el Deportivo Cali, conjunto con el que no ha llegado a una renovación y podría llegar a las órdenes de Hernán Torres como agente libre, futbolista de 31 años que también se habría ofrecido al club y que marcó 6 goles en la reciente edición de la Liga BetPlay.
De momento no se han escuchado más nombres ligados a Millonarios, sin embargo, con la información de las posiciones que se buscan reforzar, será cuestión de tiempo para ir conociendo los posibles fichajes.
Fuente
Antena 2