Vie, 21/11/2025 - 19:19
Millonarios saca la chequera y se fija en un volante chileno para 2026
El conjunto 'albiazul' se ha fijado en un mediocampista chileno.
El mercado de fichajes para Millonarios ha empezado más temprano de lo previsto, el equipo azul de la capital del país quedó eliminado en la primera fase de la presente Liga BetPlay y ya piensa en la temporada 2026, donde se esperan refuerzos de categoría que renueven las ilusiones de la hinchada.
El equipo ‘embajador’ sabe que uno de los aspectos más criticados este año fue la conformación de la nómina, así que el técnico y las directivas ya trabajan en fichajes que puedan ayudar a mejorar el rendimiento del equipo y pelear títulos en 2026.
Volante chileno llama la atención en Millonarios
De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta Coello, Millonarios ha preguntado condiciones y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión por el volante chileno Rodrigo Ureña, actual jugador de Universitario de Perú que tiene contrato con el equipo ‘crema’ hasta diciembre del 2026.
El futbolista de 32 años podría contemplar un cambio de aires para el próximo año, sabiendo que ya lleva tres años jugando en Universitario, sin embargo, la operación para Millonarios no es sencilla, pues debe competir con Universitario (que quiere retenerlo) y con otro club colombiano que también quiere a Ureña, así lo confirmó Coello sin dar detalles del otro nombre.
La fuente también señala que Olimpia de Paraguay también quiere fichar a Ureña, sin embargo, buscan que el traspaso sea en condición de préstamo, algo que Universitario no aceptaría y solo estaría dispuesto a negociar su salida en una compra definitiva, la cual Millonarios estaría dispuesto a realizar.
¡EL JUGADOR MÁS TRANSFERIBLE DE LA U! Olimpia de Paraguay consultó las condiciones para solicitar el préstamo de Rodrigo Ureña, pero en el cuadro crema solo valoran soltar al chileno mediante una venta (pago de cláusula), por lo que eso no avanzará. Por otro lado, Millonarios y… pic.twitter.com/BaQq02fyRb— Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 20, 2025
Ureña fue campeón de liga en Colombia
El jugador tiene en sus vitrina varios títulos y también goza de experiencia en distintas ligas de Sudamérica, pues además de ser tricampeón con Universitario, tuvo paso por el balompié colombiano militando en equipos como América de Cali y Deportes Tolima.
Incluso, en el conjunto escarlata fue campeón de Liga BetPlay en el 2020, además, en su paso por las filas del equipo ‘pijao’ (donde fue dirigido por el técnico Hernán Torres) logró celebrar título de la superliga en 2022.
