Millonarios saca la chequera y se fija en un volante chileno para 2026

Volante chileno llama la atención en Millonarios

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta Coello, Millonarios ha preguntado condiciones y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión por el volante chileno Rodrigo Ureña, actual jugador de Universitario de Perú que tiene contrato con el equipo ‘crema’ hasta diciembre del 2026.

El futbolista de 32 años podría contemplar un cambio de aires para el próximo año, sabiendo que ya lleva tres años jugando en Universitario, sin embargo, la operación para Millonarios no es sencilla, pues debe competir con Universitario (que quiere retenerlo) y con otro club colombiano que también quiere a Ureña, así lo confirmó Coello sin dar detalles del otro nombre.

La fuente también señala que Olimpia de Paraguay también quiere fichar a Ureña, sin embargo, buscan que el traspaso sea en condición de préstamo, algo que Universitario no aceptaría y solo estaría dispuesto a negociar su salida en una compra definitiva, la cual Millonarios estaría dispuesto a realizar.