Millonarios, Santa Fe y Junior sufren bajas sensibles para la fecha 13

Las próximas fechas de la Liga Betplay serán decisivas para definir los equipos que clasificarán a cuadrangulares semifinales, y equipos de tradición como Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior, sufren bajas sensibles.

Pues Dimayor emitió la Resolución 096 de 2025 en la cual trata las sanciones para futbolistas por recibir tarjetas amarillas o rojas. Allí, se encuentran jugadores de los citados equipos, quienes no podrán jugar en la fecha 13 debido a que se 'acumularon', pues ya suman cinco amonestaciones en la presente edición de la Liga Betplay.

Millonarios: el cuadro Embajador no podrá contar con el polifuncional Jorge Arias, quien recibió tarjeta amarilla el pasado domingo frente a Fortaleza CEIF en El Campín y llegó a cinco en el torneo. El fin de semana, Millonarios visitará a Atlético Nacional.

Santa Fe: el León tendrá que disputar la fecha 13 de Liga Betplay, ante La Equidad en El Campín, sin el mediocampista Ewil Murillo, pues con la tarjeta amarilla que recibió en el Libertad de Pasto, quedó afuera por una jornada.