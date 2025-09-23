Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 21:23
Millonarios, Santa Fe y Junior sufren bajas sensibles para la fecha 13
La decimotercera jornada de Liga Betplay se disputará entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre.
Las próximas fechas de la Liga Betplay serán decisivas para definir los equipos que clasificarán a cuadrangulares semifinales, y equipos de tradición como Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior, sufren bajas sensibles.
Pues Dimayor emitió la Resolución 096 de 2025 en la cual trata las sanciones para futbolistas por recibir tarjetas amarillas o rojas. Allí, se encuentran jugadores de los citados equipos, quienes no podrán jugar en la fecha 13 debido a que se 'acumularon', pues ya suman cinco amonestaciones en la presente edición de la Liga Betplay.
Millonarios: el cuadro Embajador no podrá contar con el polifuncional Jorge Arias, quien recibió tarjeta amarilla el pasado domingo frente a Fortaleza CEIF en El Campín y llegó a cinco en el torneo. El fin de semana, Millonarios visitará a Atlético Nacional.
Santa Fe: el León tendrá que disputar la fecha 13 de Liga Betplay, ante La Equidad en El Campín, sin el mediocampista Ewil Murillo, pues con la tarjeta amarilla que recibió en el Libertad de Pasto, quedó afuera por una jornada.
Junior FC: el Tiburón no contará con el atacante José Enamorado en el juego de la fecha 13 frente a Pasto en el Metropolitano, atendiendo que el barranquillero fue amonestado en la fecha anterior contra Independiente Medellín.
Sin duda se trata de tres bajas sensibles para Millonarios, Santa Fe y Junior continúan luchando por entrar a cuadrangulares, pese a que el panorama parece más claro para los barranquilleros que marchan segundos con 22 puntos.
Independiente Santa Fe, que vive horas de incertidumbre por la posible salida de su entrenador Jorge Bava, es noveno con 17 puntos (misma cantidad del octavo que es Cali); y Millonarios marcha duodécimo con 14 unidades.
Horarios de Millonarios, Santa Fe y Junior para la fecha 13
Millonarios visitará a Atlético Nacional el próximo sábado a las 8:30 p. m. en el Atanasio Girardot; Santa Fe recibirá en El Campín a La Equidad el domingo a las 6:20 p. m.; y Junior será local de Pasto ese mismo día a las 8:30 de la noche.
