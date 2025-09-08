Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 06:57
Millonarios se acerca a Junior; Tabla de Reclasificación tras fecha 10 de Liga BetPlay
El equipo 'tiburón' sufrió una derrota frente a Unión Magdalena.
Ha concluido la fecha de clásicos en la presente edición de la Liga BetPlay, donde se presentaron varios empates en los partidos más emblemáticos del fútbol colombiano, unos más intensos y alegres que otros.
Por ejemplo, en el clásico de la capital del país Millonarios y Santa Fe empataron a cero goles, mismo resultado que dejó el derbi vallecaucano, que tuvo un Estadio Pascual Guerrero con pocos espectadores en sus graderías, demostrando el claro descontento de la hinchada escarlata con las directivas y el rendimiento del club.
Junior perdió y cede terreno en la Tabla de Reclasificación
En el clásico costeño disputado en la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena sorprendió al Junior de Barranquilla y le ganó por 3-1, resultado que le impidió al conjunto ‘tiburón’ sumar puntos y que clubes como Millonarios y América de Cali se acercaran a su posición.
El partido más apasionante de la fecha 10 de Liga BetPlay fue sin duda el protagonizado por Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, que empataron 3-3 y sumaron un punto valioso pensando en sus aspiraciones para este segundo semestre del año.
Por otro lado, llamó también la atención la caída por la mínima diferencia que sufrió el Deportes Tolima en su partido contra Llaneros, derrota que dejó al equipo de Lucas González detrás de Santa Fe en la Tabla de Reclasificación, conjunto ‘pijao’ que también pelea cupo en la próxima Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
TABLA DE LA RECLASIFICACIÓN DE LIGA BETPLAY TRAS FECHA 10
1. Independiente Medellín | 67 puntos (Copa Libertadores)
2. Santa Fe | 62 puntos (Copa Libertadores por ser campeón)
3. Deportes Tolima | 61 puntos (Copa Libertadores)
4. Atlético Nacional | 60 puntos (Copa Sudamericana)
5. Junior | 58 puntos (Copa Sudamericana)
6. Millonarios | 55 puntos (Copa Sudamericana)
7. América de Cali | 54 puntos
8. Atlético Bucaramanga | 45 puntos
9. Once Caldas | 45 puntos
10. Alianza FC | 41 puntos.
