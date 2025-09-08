Millonarios se acerca a Junior; Tabla de Reclasificación tras fecha 10 de Liga BetPlay

Junior perdió y cede terreno en la Tabla de Reclasificación

En el clásico costeño disputado en la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena sorprendió al Junior de Barranquilla y le ganó por 3-1, resultado que le impidió al conjunto ‘tiburón’ sumar puntos y que clubes como Millonarios y América de Cali se acercaran a su posición.

El partido más apasionante de la fecha 10 de Liga BetPlay fue sin duda el protagonizado por Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, que empataron 3-3 y sumaron un punto valioso pensando en sus aspiraciones para este segundo semestre del año.

Por otro lado, llamó también la atención la caída por la mínima diferencia que sufrió el Deportes Tolima en su partido contra Llaneros, derrota que dejó al equipo de Lucas González detrás de Santa Fe en la Tabla de Reclasificación, conjunto ‘pijao’ que también pelea cupo en la próxima Copa Libertadores o Copa Sudamericana.